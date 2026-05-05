【写真クイズ】この食材の名前は？　清い水が生育に不可欠な条件

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■ツンとします

正解：葉わさび

難易度：★★☆☆☆

本わさびの葉っぱです

葉わさびとはアブラナ科わさび属に属する植物で、私たちが普段お刺身の薬味として口にする「根茎（こんけい）」、いわゆる本わさびの葉の部分です。

わさびは非常に繊細な植物であり、とりわけ水質には妥協が許されません。不純物のない、酸素をたっぷりと含んだ清冽な水が絶えず流れる環境でなければ、そのみずみずしい葉を育むことはできないのです。そのため、栽培地は自ずと限られ、豊かな自然が守られている山間部が中心となります。とくに静岡県、長野県、岩手県、島根県などが有名です。

市場に出回る葉わさびは畑で育てられたものが中心ですが、水わさびとして栽培されたものも流通しています。

水わさび

畑わさび

2月〜5月頃までがもっとも美味しく、スーパーや直売所に並ぶ時期もこの数カ月に限られるため、非常に季節感の強い食材といえるでしょう。

味の最大の特徴は、わさび特有の辛味とシャキシャキとした食感にあります。

ただし、生のままかじってもあの刺激的な辛味はほとんど感じられません。葉わさびの辛味成分である「アリルイソチオシアネート」は、細胞が壊れることで初めて生成されるため、調理の過程で適切な「刺激」を与える必要があるのです。

もっとも一般的な食べ方は、しょう油漬けです。ただし、辛味を引き立てるためにはコツがいります。

葉わさびをざく切りにし、ボウルに入れたら、70〜80℃前後の熱湯を回しかけます。この温度が非常に重要で、沸騰したてのお湯では辛味成分が飛んでしまい、逆に低すぎると辛味が引き出せません。

お湯を通した直後、水気を切って密閉容器に入れ、塩を振って力強く揉む、あるいは振ることで細胞が適度に壊れ、あの鼻に抜ける辛味が立ち上がります。この工程は「怒らせる」と呼ばれます。怒った葉わさびをしょう油や出汁に漬け込み、ひと晩寝かせれば、白いご飯にも日本酒の肴にも最高の一品が完成します。

また違った風味を楽しみたい人には、天ぷらがおすすめです。ほかにも、細かく刻んで冷奴にのせたり、パスタの仕上げに散らしたりと、洋風のアクセントとしても活躍してくれます。

美味しい葉わさびの見分け方

注目すべきは、色とハリです。状態のよいものは、葉の緑色が深く、表面に光沢があります。葉の先までピンと力強く張っているものを選ぶのが鉄則です。

わさびは乾燥に非常に弱いため、端が茶色く変色し始めているものは、香りや食感が大きく損なわれている可能性が高いので避けましょう。

次にチェックしたいのが茎の状態です。太すぎず、かつ細すぎない、中程度の太さで揃っているものが理想的です。太すぎるものは、成長しすぎて繊維が硬くなっていることがあります。切り口も見て、変色が少ないものを選びましょう。

葉の裏側や茎の付け根などに黒い斑点が出ていないかも確認してください。斑点は鮮度が落ちているサインです。

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葉わさびの注目栄養素

注目したい栄養素は、アリルイソチオシアネートと呼ばれる、わさび特有の辛味成分です。こにの成分は優れた抗菌作用や抗酸化作用を備えており、体内の活性酸素を取り除いて免疫力の維持を助ける働きがあると考えられています。

わさび特有の含硫化合物（6-MSITCなど）も含まれており、根茎より葉に多いとされています。これらは抗酸化作用が報告されているほか、肝機能の働きをサポートする可能性がある成分として注目されています。

また、食物繊維も含まれているため、腸内環境を整える手助けもしてくれます。

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