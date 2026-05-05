◆米大リーグ タイガース４―５レッドソックス（４日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）

レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が４日（日本時間５日）、敵地・タイガース戦で２回の守備から途中出場。４打数２安打とチャンスをものにし、チームは連敗を２で止めた。

吉田は今季最長の５試合連続ベンチスタートだったが、「３番・左翼」で先発出場のアンソニーが初回の打席でファウルを打った際に右手首の違和感を訴えたため、早い段階で吉田に出番が巡ってきた。

０―０の３回１死二、三塁と先制機で回ってきた最初の打席こそ一ゴロに倒れたが、６回先頭で三塁内野安打を放ち、出場５試合連続出塁。デュランの３ランで逆転した直後の７回１死では右翼への二塁打をマークし、今季４度目のマルチ安打とした。打率は２割９分６厘に上昇。雨による試合中断もあったが、吉田はチームがＤＨを解除した８回の守備から退いた。

この日は勝利したが、１４勝２１敗でア・リーグ東地区最下位のレッドソックス。４月２５日（同２６日）にはコーラ前監督ら首脳陣が電撃解任され、トレーシー暫定監督が指揮を執っているが、吉田にとって事態は好転しなかった。この日で新体制８試合目だったが、出番は増えるどころか激減。ただ、アンソニーが離脱となった場合は分厚い外野陣に“穴”が空くことになり、吉田への期待はさらに高まってくるはずだ。