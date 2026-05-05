米女優キャメロン・ディアス（53）夫妻が4日、第3子が誕生したことを電撃発表した。夫で米パンクバンド、グッド・シャーロットのベンジー・マッデン（47）が、自身のインスタグラムに「キャメロンと私は、3人目の子ども、ナウタス・マッデンの誕生をお知らせできることをとてもうれしく、興奮し、この上なく幸せを感じています」とつづり、次男の誕生を報告した。

ディアスは、15年に結婚したマッデンとの間に19年に第1子となる娘ラディックス・ワイルドフラワーちゃん（6）が誕生し、24年には51歳で第2子となる息子カーディナル君も授かっている。

結婚を機に「ANNIE／アニー」（2014年）への出演を最後に活動を休止したディアスは、体外受精など長年不妊治療を続けてきたと伝えられているが、3人とも出産の経緯は明かしていない。代理出産で第1子を授かったとされているが、米Usウィークリー誌は情報筋の話として以前、不妊治療はうまくいっていないものの自然妊娠も諦めておらず、養子縁組や代理出産なども検討していると報じていた。

ディアスは昨年、ネットフリックスのアクションコメディー映画「バック・イン・アクション」で11年ぶりに女優復帰を果たして話題を呼んだ。（千歳香奈子）