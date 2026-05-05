＜夫、微熱で大騒ぎ！＞弱々しい声で「熱あって動けない」苦しむ夫。計ってみたら…？【第1話まんが】
私はユウカ。夫のシュウジと、年中の息子・タクマの3人で暮らしています。義実家はわが家のすぐ近くにあり、比較的良好な関係を築けていると思ってます。夫とは結婚して10年になりますので、お互いのことはよく理解しています。もちろん、長所も短所も。ある日の出来事です。夫が「体調が悪い」と言い出しました。しかし、長年付き合ってきた私は知っています。夫は体調が悪くなると、ものすごく大げさになるのです……。
いつもと変わらない朝。私は自分の支度に息子のお世話に……と、バタバタと準備をしていました。
寝室に行って、布団にくるまっている夫に声をかけます。すると、ベッドからは弱々しい声が聞こえてきました。そしてどや顔で体温計を見せつけてきた夫。私は呆れてしまいました。
「また始まった」と思った私は、心の中でため息をつきました。夫は、少しでも体調が悪くなると大騒ぎするのです。
薬を飲んでお昼は適当に食べて、と伝えると「具合悪いから食べられるかな……」と大げさな返事。私はついイライラしてしまいます。
私は夫を置いて、息子を幼稚園へ預けに出かけました。幼稚園に預けた後は、スーパーでパートです。休憩時間になってスマホを見てみると、義母から連絡がきていました。
なんと、夫に頼まれて車で病院に連れていったのだそうです……。
私は大混乱。まったく意味がわかりません。しかし流れを理解すると、じわじわと怒りと呆れが広がっていきました。
いつものように息子と出かける準備をしていると、夫が「37.2℃の熱で動けない」と言い出しました。たいしたことないと呆れつつも、風邪薬を勧めて先に家を出ました。
パートの休憩中に、義母からLINEが届きました。義母によると、「シュウちゃんの病院に付き添ってきた。インフルエンザもコロナも陰性だった」とのこと。たかが微熱で、徒歩10分の病院へ行くのに義母を巻き込むなんて信じられません。
呆れと怒りがじわじわと込み上げてきました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・海田あと
寝室に行って、布団にくるまっている夫に声をかけます。すると、ベッドからは弱々しい声が聞こえてきました。そしてどや顔で体温計を見せつけてきた夫。私は呆れてしまいました。
「また始まった」と思った私は、心の中でため息をつきました。夫は、少しでも体調が悪くなると大騒ぎするのです。
薬を飲んでお昼は適当に食べて、と伝えると「具合悪いから食べられるかな……」と大げさな返事。私はついイライラしてしまいます。
私は夫を置いて、息子を幼稚園へ預けに出かけました。幼稚園に預けた後は、スーパーでパートです。休憩時間になってスマホを見てみると、義母から連絡がきていました。
なんと、夫に頼まれて車で病院に連れていったのだそうです……。
私は大混乱。まったく意味がわかりません。しかし流れを理解すると、じわじわと怒りと呆れが広がっていきました。
いつものように息子と出かける準備をしていると、夫が「37.2℃の熱で動けない」と言い出しました。たいしたことないと呆れつつも、風邪薬を勧めて先に家を出ました。
パートの休憩中に、義母からLINEが届きました。義母によると、「シュウちゃんの病院に付き添ってきた。インフルエンザもコロナも陰性だった」とのこと。たかが微熱で、徒歩10分の病院へ行くのに義母を巻き込むなんて信じられません。
呆れと怒りがじわじわと込み上げてきました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・海田あと