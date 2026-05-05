国道112号・月山道は、5日の午前10時から全面通行止めになっている。ゴールデンウィークのお出かけ中の方は注意していただきたい。

う回路はない。

※サムネは国交省ライブカメラより現場付近の様子（午前10時すぎ）

■何があったのか

ゴールデンウィーク終盤にさしかかった5日の午前、山形県西川町の国道112号で車とバイクが衝突する事故があり、バイクに乗っていたとみられる男性1人が大けがをしているもようです。

警察と消防によりますと、きょう午前9時10分ごろ、山形県の内陸と庄内を結ぶ西川町の月山道、国道112号の上楓沢（かみかえでさわ）付近で、「車とバイクが衝突したようだ」などと、事故の当事者を含め複数の110番通報がありました。

通報の中には「事故でけがをした人がいる。片足がないようだ」といった内容のものもあったということです。

この事故で、バイクに乗っていたとみられる男性1人が大けがをしているとみられています。現場は、上楓沢橋の近くとみられ、現在、警察と消防がけが人の詳しい容体や事故の状況について確認を急いでいます。