¡Ú´Ýµµ¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç¶¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹£Á£Ó¡ÛÀ±ÆàÈþ¼Ó´õ¡Ö²ù¤·¤¤·Ð¸³¤ÈÀª¤¤¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿Á°ÅÄ¼Ó´õÁª¼ê¤¬À¹¤ê¾å¤²¤ë¡×
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢À±ÆàÈþ¼Ó´õ¤Ç¤¹¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Þ¤ë¤¬¤á¤Î£Ç¶Âè£±£±²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡º£Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼£±°Ì¤ÏÍ£°ì¡¢£²ËüÉ¼Ä¶¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¹âÆ´»Íµ¨Áª¼ê¡££²°Ì¤Ë¤Ï°æ¾åÍÚÈÞÁª¼ê¤È¥È¥Ã¥×£²¤ò´Þ¤á¡¢½Ð¾ìÁª¼ê£µ£²Áª¼êÃæ£²£²Áª¼ê¤¬£µ£°£°£°ÈÖÂæ¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÀª¤¤¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤ë½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¤È¤³¤Ê¤áÂç²ñ¤Ç¤ÏÅö»þ£Â£±¤À¤Ã¤¿°æ¾åÍÚÈÞÁª¼ê¤¬ÆÃÊÌÀï½éÍ¥½Ð¤ò·è¤á¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÈô¤Óµé¤Ç£Á£±¾ºµé¡£ÈôÌö¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë°ìÀá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Î¤Þ¤ë¤¬¤áÂç²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î²¼È¾´ü¡ÁÍèÇ¯¤ÇÈôÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡Àá´ÖÄÌ¤·¤Æ¥ä¥ó¥°¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¡¦¹áÀî»ÙÉô¤«¤é¤Ï£¸Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¡ª¡¡ÌçÅÄÛÙÁª¼ê¡¢Ã«¸ý²ÂÏ¡Áª¼ê¤ÏÂç²ñ½é½Ð¾ì¤Ç¤¹¡£¡¡
¡¡ÁáÂ®¡¢ÃíÌÜÁª¼ê¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºë¶Ì»ÙÉô¤ÎÁ°ÅÄ¼Ó´õÁª¼ê¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ï½àÍ¥£±¹æÄú¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤â¡¢²ù¤·¤¤£´Ãå¤Ç½àÍ¥ÇÔÂà¡£º£²ó¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÍ¥½Ð¡¢Í¥¾¡¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡£Ô£õ£ç£â£ï£á£ô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Îà¥ê¡¼¥À¡¼á¤òÌ³¤á¤ëÁ°ÅÄÁª¼ê¡£½÷»Ò¥ì¡¼¥µ¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÈ¯Çä¤·¡¢¤½¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë»ÜÀß¤äÁ´³Û´óÉÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À±Æà¤â°ÊÁ°¡¢Á°ÅÄÁª¼ê¤Î½éÍ¥¾¡µÇ°£Ô¥·¥ã¥Ä¤ò¹ØÆþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°°Ê¹ß¤ÎÁ°ÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢£²£°£²£²Ç¯¸å´ü¤Ë½é¤Î£Áµé¾ºµé¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢£²£°£²£µÇ¯Á°´ü¤ÏÂÔË¾¤Î£Á£±¾ºµé¡ª¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ç¤âÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄÁª¼ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Êý¤À¤Ê¤¡¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶á¶·¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê£²·î¤ÎÌÄÌç¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡££²°Ì¤ÇÍ½Áª¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤â¥³¥ó¥Þ£°£·¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ£±Ãå¡££Ç£±½éÍ¥½Ð¤Ë¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡Àï£±¹æÄú¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£²¹æÄú¤Ï³ùÁÒÎÃÁª¼ê¡¢£³¹æÄú¡¦¾®ÌîÀ¸ÆàÁª¼ê¡££´¹æÄú¡£±óÆ£¥¨¥ßÁª¼ê¤È½÷²¦·Ð¸³¼Ô¡¢£¶¹æÄú¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹µ¡¤Îº£°æÍµÍüÁª¼ê¤È¤¤¤¦¡¢¶¯Îõ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¤½¤·¤Æ°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤ÌÄÌç¿åÌÌ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ±Æà¤Ï¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ÏÉÝ¤¤¤±¤É¡¢Á°ÅÄÁª¼ê¤ÎÍ¥¾¡¤¬¸«¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤«¤éÀè¤Ë²ó¤ë¤â¡¢£²£Í¤Ç³°¤ËËÄ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò³ùÁÒÁª¼ê¤Ëº¹¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²ù¤·¤¤£²Ãå¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤¹¼Ì¿¿¤â¡Ä¡£¤³¤ÎÍ¥¾¡Àï£±¹æÄú¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬º£¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¤ËÀ¸¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È³Î¿®¤·¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£²£°£²£¶Ç¯¸å´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£·¡¦£²£¶¤ò»Ä¤·¡¢¼«¿È½é¤Î½÷»ÒÁª¼ê¾¡Î¨£±°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ù¤·¤¤·Ð¸³¤Èº£¤ÎÀª¤¤¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿Á°ÅÄÁª¼ê¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¼¤ÒÁ°ÅÄÁª¼ê¤ÎÁö¤ê¤ò¤Á¤§¡¼¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£