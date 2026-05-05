◆米大リーグ アストロズ―ドジャース（４日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・アストロズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場したが３打席目まで快音は聞かれず、エンゼルス時代の２０年８月に記録した自己ワーストを更新する２２打席連続無安打となった。２点リードの３回１死満塁の好機で迎えた３打席目には、外角９２・２マイルのシンカーはボール球だったが、手を出すと、ボテボテの三ゴロに倒れた。ゲッツー崩れで一塁に残ると、続くフリーマンの右前打で相手の失策も絡んで、一気に本塁に生還した。

大谷はこの日の試合前に異例のフリー打撃を行った。開幕後、試合前に屋外でフリー打撃を行ったのは４月１日（同２日）の本拠地・ガーディアンズ戦以来、約１か月ぶり２度目。５５スイングで２２本が柵越えだった。

異例の調整を行ったが、初回先頭の１打席目は三ゴロ。２―２の同点の２回１死走者なしで迎えた２打席目には四球を選び、自己ワーストタイの２１打席連続無安打に。２死後に３番スミスの左中間二塁打で激走。一塁から一気に生還し、勝ち越しのホームを踏んだ。

大谷は前日の敵地・カージナルス戦も３打数無安打２四死球。これでエンゼルス時代の２０年８月１８〜２２日に並び、自己ワーストの先発４試合連続のノーヒット。同カードは１２打数無安打（３三振）で、球団によれば、３試合以上のカードに全試合出場時では、２３年７月３〜５日のパドレス３連戦で記録した１０打数無安打を上回る自己ワーストの不名誉記録となった。チームもこの日の試合前まで、１３年８月以来１３年ぶりの６戦連続ノーアーチと本来の姿からは遠ざかっていた。