◆米大リーグ レイズ５―１ブルージェイズ（４日、米フロリダ州タンパ＝トロピカーナフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が４日（日本時間５日）、敵地・レイズ戦に「２番・三塁」で出場。４打数１安打１四球２三振に終わり、日本人選手では４人目となる４試合連発はならなかった。打率は２割３分６厘。

４点を追う９回は２死一、三塁で打席が回ってきた。この日まで３試合連発だった岡本に対し、レイズ側は警戒を強め、残り１アウトで守護神ベーカーを投入。岡本は右飛に打ち取られて試合終了となった。

レイズ先発はＮ・マルティネス投手（３５）。１８〜２０年に日本ハム、２１年にはソフトバンクでプレーした右腕だ。岡本は巨人時代の１８、２１年に２度対戦し、通算７打数２安打の打率２割８分６厘、２三振だった。

この日の初回１死で迎えた第１打席は四球を選んで７試合連続出塁。３点を追う３回１死一塁の第２打席は２球で追い込まれたが、３球目のスライダーを捉え、打球速度１０３・８マイル（約１６７キロ）で中前打とし、続くゲレロの反撃のタイムリーを演出した。

５回１死の第３打席は高めの９１・７マイル（約１４７・６キロ）シンカーにバットが空を切って３球三振。７回１死二塁の第４打席は右腕ケリーのチェンジアップで空振り三振に倒れた。

３月末から４月にかけて出場１５試合連続ノーアーチと苦しんだ時期もあった岡本だが、５月に入って絶好調。１日（同２日）の敵地・ツインズ戦ではメジャー移籍後初の２打席連発。２日（同３日）の同戦では６回にセンター左の２階席に飛び込む特大の８号ソロ。飛距離４５３フィート（約１３８・１メートル）は今季のチーム＆日本人最長だった。そして、前日３日（同４日）には３点を追う９回に左中間席へ３戦連発の９号２ラン。日米通じて初の２番起用に応えた。メジャーデビューから３３試合で９本塁打は球団新記録となっていた。

この日も一発が生まれていれば、メジャーでは昨年７月の大谷翔平（ドジャース）、９月の鈴木誠也（カブス）、今年４月の村上宗隆（ホワイトソックス）に次いで日本人４人目の４戦連発だったが、記録は持ち越し。５日（同６日）の試合から仕切り直す。