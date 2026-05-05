「アストロズ−ドジャース」（４日、ヒューストン）

ドジャースの山本由伸投手が先発マウンドに上がり、１点リードの初回にいきなり逆転を許した。それでも打線が大量援護した二回以降はしっかりと立ち直った。

初回、先頭・コレアに対し２球で追い込んだ山本。３球目のフォーシームで詰まらせ、バットを真っ二つにへし折ったが、先端がマウンドにいた山本に向かって飛んできた。思わず驚きの表情を浮かべながら回避した右腕。その後、折れたバットを優しくボールボーイに手渡してあげた。

続くアルバレスに右前打を許した直後、パレイデスが自打球を受けてトレーナーのチェックのため間が開いた。フルカウントから四球を与えて１死一、二塁のピンチ。それでもウォーカーを９６マイルの内角シンカーで空振り三振。だがアルトゥーベに右前適時打を浴びて試合を振り出しに戻された。

さらにマシューズの初球がワイルドピッチとなって２点目を失った山本。まさかの立ち上がりとなってしまった。それでも直後に打線がフリーランドの一発、スミスの適時二塁打で逆転に成功。直後の二回はわずか７球で三者凡退に抑えて立ち直った。

味方が一挙４点のビッグイニングで計７点の援護をプレゼントされた三回は、１死からアルバレスに安打を許すも次打者を三ゴロ併殺打に打ち取った。テンポを上げてチームに呼び込んだ主導権を確固たるものにした。四回もアストロズ打線を寄せ付けず三者凡退の快投だ。

山本は開幕から５試合連続でクオリティースタート（６回以上、自責点３以下）を達成していたが、前回登板では５回４失点で降板。記録が途絶えていた。