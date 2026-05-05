◆新日本プロレス「レスリングどんたく ２０２６」（３日、福岡国際センター）観衆２４７７

新日本プロレスは３日、福岡国際センターで「レスリングどんたく ２０２６」を開催した。

第７試合のスペシャルシングルマッチで柔道金メダルのウルフアロンが「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ドン・ファレと対戦した。

３・４後楽園ホールでファレに敗れたウルフにとってリベンジマッチ。パワーとパワーがぶつかり合う肉弾戦は、１０分３０秒、アングルスラムでウルフがファレを投げ捨て勝利し雪辱を果たした。

試合後、ウルフは無言で控室に消えた。

◆５・３福岡大会全成績

▼ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬ選手権

〇挑戦者・アンドラデ・エル・イドロ（３２分５７秒 ザ・メッセージ→片エビ固め）王者・辻陽太●

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権

〇王者・成田蓮（１５分２０秒 腕ひしぎ逆十字固め）挑戦者・ボルチン・オレッグ●

▼第７試合 スペシャルシングルマッチ

〇ウルフアロン（１０分３０秒 アングルスラム→片エビ固め）ドン・ファレ●

▼第６試合 １０人タッグマッチ

鷹木信悟、〇ドリラ・モロニー、石森太二、ロビー・エックス、永井大貴（１０分２２秒 ドリラキラー→体固め）カラム・ニューマン、ジェイク・リー、フランシスコ・アキラ、ジェイコブ・オースティン・ヤング、ゼイン・ジェイ●

▼第５試合 タッグマッチ

ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ、〇海野翔太（１１分４３秒 Ｓｅｃｏｎｄ Ｃｈａｐｔｅｒ→体固め）チェーズ・オーエンズ、高橋裕二郎●

▼第４試合 ６人タッグマッチ

ウィル・オスプレイ、ＨＥＮＡＲＥ、〇グレート‐Ｏ‐カーン（１０分０８秒 崩壊）後藤洋央紀、ＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩ、松本達哉●

▼第３試合 ８人タッグマッチ

〇上村優也、タイチ、エル・デスペラード、ミスティコ（１０分２８秒 フランケンシュタイナー→片エビ固め）大岩陵平、ハートリー・ジャクソン●、ロビー・イーグルス、藤田晃生

▼第２試合 タッグマッチ

〇Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ、ＯＳＫＡＲ（３分１３秒 レフェリーストップ）本間朋晃、安田優虎●

▼第１試合 ６人タッグマッチ

矢野通、ＹＯＨ、〇マスター・ワト（５分１２秒 スワンダイブエルボースマッシュ→片エビ固め）タイガーマスク、田口隆祐、中原大誠●