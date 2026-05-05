100均でちょうどいいの見っけ！持ってるのを忘れるくらい軽い！500円家電

暑い夏に欠かせないハンディファン。雑貨屋さんから100円ショップまで、最近はさまざまな場所で販売されています。今回ご紹介するのはダイソーの商品。持っているのを忘れるくらい軽量で、セット内容が充実したアイテムをピックアップしてきました。550円（税込）とお手頃価格なので、必見ですよ。早速ご紹介します。

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商品情報

商品名：充電式スリムハンディファン カラビナ＆スタンド付

価格：￥550（税込）

羽根径（約）：5.8cm

充電電池：リチウムイオン電池 3.7V、1200mAh

消費電力（約）：3W

電源コード（約）：USBコード 750mm

風量調節：2段階（弱・強）

充電時間（約）：3時間

寸法（約）：82×24.2×216mm

重量（約）：95g

スタンドサイズ／重量（約）：62.3×74.7×30.7mm／27g

連続使用時間（約）：2時間（弱）〜1.5時間（強）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4944370035537

セット内容が充実しているのに500円？！ダイソーで見つけたコスパ◎なハンディファン

ダイソーの季節もの売り場で売られていた『充電式スリムハンディファン カラビナ＆スタンド付』。なんとなく手に取ったのですが、これが想像以上にコスパがよく、軽量で便利なアイテムだったのでご紹介します。

ダイソーで売られているハンディファンの中には、スタンドがなかったり、充電ケーブルが別売りのものもあるのですが、こちらの商品は本体のほかに、スタンド、充電用のUSBコード、ネックストラップ、説明書が入っています。

USBコードはmicro USB Type-Bで、充電時間は約3時間です。

スタンドはカラビナを畳むと使用可能。デスクに置いても邪魔にならないサイズ感なので、外だけでなく室内でも活躍してくれます。

スリムで軽量だから持ち運びしやすい！

また、最近のハンディファンは厚みがあるものも多いのですが、『充電式スリムハンディファン カラビナ＆スタンド付』はとってもスリム！バッグの隙間にもスッと収まるサイズ感で、重さも軽いので持ち運びのしやすさ◎です。

風量は弱と強の二段階で、強風モードでもパワーは控えめ。穏やかな風で涼むことができます。また、電源はスイッチをダブルクリックすることでONになるので、持ち運んでいる最中の誤作動を防止してくれますよ。

付属のネックストラップは本体の色と統一されていておしゃれ。首から下げても本体が軽いので、負担をあまり感じませんでした。

カラビナをバッグの持ち手やベルトループなどに引っ掛ければ、手に持たずに持ち運びが可能です。

セット内容も充実していて、機能性もバツグンながら、説明書には1年間の保証書が付いています。また、別売りのアダプターや安全ネットの案内もあり、サポート面も安心です。

今回はダイソーで購入した『充電式スリムハンディファン カラビナ＆スタンド付』をご紹介しました。

風量はやさしめなので、じりじりと暑い屋外で使うというよりも、木陰でちょっと涼みたいときや、オフィスやカフェ、公共交通機関など周囲を気にせずにそっと涼みたいときにぴったりなアイテム。

また必要なアイテムがそろっている状態なので、あれこれ買うのは面倒…という方にもおすすめです。軽量で使い勝手のいいハンディファンをお探しの方は、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。