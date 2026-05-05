100均で見つけて即買いでした！「ありそうでなかったクリアタイプ」「バッグチャームみたい」

セリアのリップケースキーホルダーは、デザイン性と実用性を兼ね備えた、見せる収納が叶うアイテム。透明素材でお気に入りコスメをそのまま楽しめ、バッグチャーム感覚で持ち歩けるのが魅力です。リップの迷子を防ぎつつ、可愛く機能的に持ち運べるのが嬉しいポイント。見かけたら即買い推奨ですよ。早速見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：PVCリップケース

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦100×横36×奥行25mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4978446037866

「リップどこいった？」を解決！セリアのクリアケース

セリアで思わず手に取ってしまったのが、この『PVCリップケース』という商品。￥110（税込）とプチプラながら、リップの迷子問題をオシャレに解決できるアイテムです。

最大の特徴は、なんといってもクリアなPVC素材。中に入れたリップのデザインがそのまま見えるので、お気に入りのブランドロゴやパッケージを隠すことなく楽しめます。

コスメ好きにとっては、パケ買いコスメを主役にできる嬉しい設計です。

サイズは約縦100×横36×奥行25mm。海外ブランドのやや太めのリップでもしっかり収まる安心感があります。

『せっかく買ったのに入らなかった…』という失敗が起きにくい汎用性の高さは、優秀の一言に尽きます。

賢い持ち歩きスタイルを叶える！『PVCリップケース』

開閉はスナップボタン式で、しっかり閉まる安心設計。不意にパカっと開いて中身が落ちてしまう心配も少なく、大切なコスメをしっかり守ってくれます。

さらに便利なのがボールチェーン付きという仕様。バッグの持ち手や金具に簡単に取り付けられるので、リップをわざわざバッグの中から探す必要がありません。

外側に吊るして収納できるため、使いたいときにすぐ取り出せるのがとても快適です。

今回はセリアの『PVCリップケース』をご紹介しました。

バッグチャームのような存在感がありながら、しっかり実用性もあるのが面白いところ。単なる収納アイテムではなく、見せて楽しむ小物として成立しているのが魅力です。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。