「これでもう袋無くさない…！」100均の暑い季節の必需品が便利になってた

ダイソーの折りたたみうちわは、ひねって畳めば手のひらサイズになるコンパクト設計が魅力。専用ケース付きで持ち運びやすく、ふんわり優しい風でちょっとした暑さ対策にぴったりです。電車内や外出先でも使いやすいスマートな涼アイテムとして、これからの季節に活躍する便利グッズです。早速見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：折りたたみうちわ（かき氷）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：20cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480949413

暑い日の必需品！コンパクトになる便利グッズをチェック

ダイソーの季節もの売り場で手に取ったのが、この『折りたたみうちわ（かき氷）』。

見た目の可愛さだけでなく、持ち運びやすさに特化した設計が想像以上に便利だったのでご紹介します！

風量はとてもやさしく、まるで下敷きであおいだときのような柔らかい風がふわっと届きます。

強すぎない分、電車内や人が多い場所でも使いやすく、ちょっとした暑さ対策にぴったりです。

もう袋もなくさない！ダイソーの『折りたたみうちわ（かき氷）』

このうちわの最大の特徴は、8の字にひねりながら重ねるようにたたむことで、手のひらサイズまでコンパクトになる点です。

付属の専用ケースに入れれば、バッグの隙間やポケットにもすっきり収まり、持ち運びのストレスがほとんどありません。

専用ケースにはループが付いていて、バッグに取り付けられる仕様になっています。よく袋だけ迷子になることが多かったので、この仕様は嬉しいです。

ただし、外側にカラビナなどで吊るすと、入れ口が横向きになってしまい中身が落ちる可能性がある点には注意が必要です。

中身が落ちないようバッグの内側に下げるか、うちわを使用している時の『袋の見失い防止』として活用するのが、賢く使いこなすコツです。

今回はダイソーの『折りたたみうちわ（かき氷）』をご紹介しました。

扇子よりも壊れにくく、ハンディファンほどかさばらない。このバランスの良さが、ミニマルに持ち物をまとめたい方にはちょうどいい存在です。

電車や待ち時間など、さりげなく自分だけ涼しくなれるスマートなエチケットグッズとして、これからの季節に活躍してくれそうです。

￥110（税込）とプチプラなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。