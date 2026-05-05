◆パ・リーグ オリックス―ロッテ（５日・京セラドーム大阪）

オリックスの育成・宮国凌空（りく）投手が５日、１軍合流を果たした。東邦（愛知）から２３年の育成ドラフト３位で入団した右腕で、プロ３年目の今季はファーム・リーグで７試合に先発登板。西地区最多タイの４勝（１敗）をマークし、直近２試合は計７イニングを１失点と支配下登録へ猛アピールしていた。

チームは４日のロッテ戦（京セラドーム大阪）に勝利し、今季最多タイの貯金７。２位・ソフトバンクとは２・５ゲーム差の首位を快走する一方、防御率はリーグ５位の３・７７だった。エースの宮城や山下らが負傷離脱中。最速１５４キロの力強い直球が持ち味の宮国は、先発の救世主にもなりうる存在といえる。

上限７０人の支配下選手は、７月中旬に予定されるＭＬＢドラフトを待って進路を決断する予定の２５年ドラフト６位・石川ケニー投手＝ジョージア大＝を除く６５人でスタート。４月２９日に登録された内野手の宜保に続き、宮国が支配下登録されれば６７人となる。

◆宮国 凌空（みやぐに・りく）２００５年８月７日、沖縄・宜野湾市生まれ。２０歳。宜野湾小時代に「宜野湾ベースボールキッズ」で野球を始め、宜野湾中では「宜野湾ポニーズ」でプレー。東邦（愛知）では３年春の２３年に甲子園出場。同年秋の育成ドラフト３位でオリックス入団。１７６センチ、８６キロ。右投右打。推定年俸３００万円。