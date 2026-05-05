◆新日本プロレス「レスリングどんたく ２０２６」（３日、福岡国際センター）観衆２４７７

新日本プロレスは３日、福岡国際センターで「レスリングどんたく ２０２６」を開催した。

メインイベントでＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太選手がＡＥＷのアンドラデ・エル・イドロと４度目の防衛戦を行った。

当初はＡＥＷのゲイブ・キッドが挑戦を予定していたが右肩の負傷で欠場となり、代わりにアンドラデが挑んだ。試合は、３０分を超える激闘となり３２分５７秒、ザ・メッセージでアンドラデが勝利。２冠王だった辻は４・４両国でカラム・ニューマンに敗れＩＷＧＰヘビー王座から陥落。そして、アンドラデに敗れついに無冠となった。

アンドラではリング上で「この王座はニュージャパンのものだ。だから、今の俺は、ニュージャパンとＡＥＷのために働いている。両方の団体の血が俺に流れている。日本にいる皆に感謝したい。質問だ。簡単な質問だ。俺に挑戦したいヤツは？」と問いかけると、ドリラ・モロニーと海野翔太が現れた。

アンドラデは「俺に考えがある。お前もお前も、この王座が欲しいと思っている。そしてこの王座は俺のものだ。ＧＬＯＢＡＬヘビー級を懸けて、３人で試合だ。場所と日付、時間を決めろ。“ＴＨＥ ＲＥＡＬ ＬＡＴＩＮＯ ＭＡＮ”アンドラデ・エル・イドロが参上する」と３ＷＡＹ戦を提案した。

バックステージでモロニーは「ショータ、ダメダ。ツギハオレノバンダ」と日本語で主張したが「トリプルスレットをやりたいなら、それでもいい。時間と場所を指定しろ。だが時間に関しては俺に考えがある。アンドラデ、また会おう。……おっと、アイツにも会うことになるな、ショータ」と突きつけた。そこに海野が登場し「どんな状況でも、チャンスがあるんであれば、俺は全力で獲りに行く。何を言われようが、俺は全力で獲りに行く。ＡＥＷ、アンドラデ、新日本プロレスをナメんなよ」と訴えた。

敗れた辻は「勝負ってのはな、その言葉通り、勝った者と負けた者がいる。今日は俺が負けた、ただそれだけのことだ。ついに２本失っちまったな。でもさ、俺がやることは変わらない。常に、新日本プロレスのレスラーであるのなら、ＩＷＧＰを取り戻すだけだ」と雪辱を期した。

◆５・３福岡大会全成績

▼ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬ選手権

〇挑戦者・アンドラデ・エル・イドロ（３２分５７秒 ザ・メッセージ→片エビ固め）王者・辻陽太●

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権

〇王者・成田蓮（１５分２０秒 腕ひしぎ逆十字固め）挑戦者・ボルチン・オレッグ●

▼第７試合 スペシャルシングルマッチ

〇ウルフアロン（１０分３０秒 アングルスラム→片エビ固め）ドン・ファレ●

▼第６試合 １０人タッグマッチ

鷹木信悟、〇ドリラ・モロニー、石森太二、ロビー・エックス、永井大貴（１０分２２秒 ドリラキラー→体固め）カラム・ニューマン、ジェイク・リー、フランシスコ・アキラ、ジェイコブ・オースティン・ヤング、ゼイン・ジェイ●

▼第５試合 タッグマッチ

ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ、〇海野翔太（１１分４３秒 Ｓｅｃｏｎｄ Ｃｈａｐｔｅｒ→体固め）チェーズ・オーエンズ、高橋裕二郎●

▼第４試合 ６人タッグマッチ

ウィル・オスプレイ、ＨＥＮＡＲＥ、〇グレート‐Ｏ‐カーン（１０分０８秒 崩壊）後藤洋央紀、ＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩ、松本達哉●

▼第３試合 ８人タッグマッチ

〇上村優也、タイチ、エル・デスペラード、ミスティコ（１０分２８秒 フランケンシュタイナー→片エビ固め）大岩陵平、ハートリー・ジャクソン●、ロビー・イーグルス、藤田晃生

▼第２試合 タッグマッチ

〇Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ、ＯＳＫＡＲ（３分１３秒 レフェリーストップ）本間朋晃、安田優虎●

▼第１試合 ６人タッグマッチ

矢野通、ＹＯＨ、〇マスター・ワト（５分１２秒 スワンダイブエルボースマッシュ→片エビ固め）タイガーマスク、田口隆祐、中原大誠●