◆米大リーグ アストロズ―ドジャース（４日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・アストロズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、エンゼルス時代の２０年８月に記録した自己ワーストに並ぶ２１打席連続無安打となった。直前の９番フリーランドがチーム７戦ぶり本塁打となるソロで同点に追いつくと、２回１死走者なしで迎えた２打席目に大谷は四球を選び、一塁に歩いた。２死から３番スミスの左中間への二塁打には激走。一塁から一気に生還し、勝ち越しのホームを踏んだ。

大谷はこの日、敵地・アストロズ戦前に異例のフリー打撃を行った。開幕後、試合前に屋外でフリー打撃を行ったのは、４月１日（同２日）の本拠地・ガーディアンズ戦以来、約１か月ぶり２度目。５５スイングで２２本が柵越えだった。異例の調整を行ったが、初回先頭の１打席目は三ゴロに倒れ、自己ワーストに残り「１」に迫る２０打席連続無安打となっていた。

大谷は前日に敵地・カージナルス戦は、３打数無安打２四死球。これでエンゼルス時代の２０年８月１８日〜２２日に並び自己ワーストの先発４試合連続のノーヒット。同カードは１２打数無安打３三振で、球団によれば、３試合以上のカードに全試合出場時では、２３年７月３日〜５日のパドレス３連戦で記録した１０打数無安打を上回る自己ワーストの不名誉記録となった。チームも１３年８月以来１３年ぶりの６戦連続ノーアーチと本来の姿からは遠ざかっていた。