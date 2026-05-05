元ＡＫＢ４８の仁藤萌乃が５日までに結婚を発表した。

５日までにインスタグラムで「大切な皆さまへ」と題し、「私事で恐縮ではございますが、この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。おんぶされるラブラブなウェディングフォトを披露した。

「お相手はとても優しく、一緒にいると安心できる大切な存在です」と明かし、「そして、こんなにもご機嫌で愉快な自分がいたんだと驚くほど笑顔あふれる日々を過ごしています」と幸せいっぱい。

「こうして今の自分があるのも、皆さまのおかげだと感じています。本当にありがとうございます。これからも変わらず、ひとつひとつのお仕事に丁寧に向き合ってまいります。今後とも、温かく見守ってくださると嬉しいです」とつづった。

この投稿には元ＡＫＢのメンバーも祝福。河西智美が「大号泣ずっと幸せでいてね」、内田眞由美が「写真のセンス素晴らしい」、鈴木まりやは「心からおめでとう」とコメントを寄せた。フォロワーからも「きゃー萌乃ちゃんおめでとう御座います」「素敵すぎる」「大人になったね」などの声が上がっている。

東京都出身の仁藤は、２００７年にＡＫＢ４８の第２回研究生オーディションに合格し、第５期メンバーとして０８年にデビュー。１３年４月に卒業した。