3児の母・近藤千尋、娘のための“バラエティ豊か”な手作り弁当を紹介「冷凍食品にも頼りながらやってます」 夫はジャンポケ・太田博久
3児の母でモデル・タレントの近藤千尋が、5日までに自身のインスタグラムを更新。娘のための“バラエティ豊か”な手作り弁当を紹介した。
【写真】「色とりどり」「全部おいしそう」娘のための“愛情にじむ”手作り弁当
近藤は「毎日ごはん、お弁当」と、慌ただしくも充実した日々を報告。「誰かの参考になりますように…」と、彩り鮮やかなおかずが並ぶ弁当や日々の食卓の写真を複数枚アップした。
「日々に追われすぎてますが笑笑」「冷凍食品にも頼りながらやってます」と、3人の育児と仕事を両立させるなかで、無理せず工夫しながら取り組む等身大な姿勢を明かした。
コメント欄には「全部おいしそう」「尊敬します」「色とりどり」「レシピが知りたい」などの声が寄せられている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚。17年5月に長女、19年10月に次女、24年8月に三女が誕生した。
【写真】「色とりどり」「全部おいしそう」娘のための“愛情にじむ”手作り弁当
近藤は「毎日ごはん、お弁当」と、慌ただしくも充実した日々を報告。「誰かの参考になりますように…」と、彩り鮮やかなおかずが並ぶ弁当や日々の食卓の写真を複数枚アップした。
「日々に追われすぎてますが笑笑」「冷凍食品にも頼りながらやってます」と、3人の育児と仕事を両立させるなかで、無理せず工夫しながら取り組む等身大な姿勢を明かした。
コメント欄には「全部おいしそう」「尊敬します」「色とりどり」「レシピが知りたい」などの声が寄せられている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚。17年5月に長女、19年10月に次女、24年8月に三女が誕生した。