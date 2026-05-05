タレント・なべおさみ（８７）の最新姿に衝撃が走っている。

息子のタレント・なべやかんが４日までにインスタグラムで「５月２日は父・なべおさみの誕生日 ８７歳になりました まだまだ元気です」と父が８７歳になったことを報告。

「元気過ぎて困ってしまう８７歳。電車やバスに乗っても誰からも席を譲ってもらえません」と明かし「８７歳なのだから、ちゃんと席を譲ってあげてね（笑）若者よ、スマホいじりは立ってやれ！」とつづった。

「ご覧の通り仕事もバリバリやれます。健康に関した講演、執筆、番組などなど」と現役を強調。「毎年恒例の年の数だけスクワット」とし、父がなんと８７回以上もスクワットする動画を投稿した。その中でおさみは「まだまだ頑張ります」とこぶしを握り、「頑張れる原因は朝の散歩３０００歩以上。もう１つは酒、たばこを飲まない。これにつきる。よく眠り、よく働く」と健康の秘けつを披露。

スクワットではしっかり膝を曲げ、髪も真っ黒。ネットは「うわ〜お若い〜」「お父様はお若いですね！変わらないっ」「なんでそんなに変わらないのですか？すごいです」「若々しくて、ビックリします〜」「え？８７？これは５７歳ですね」「とても８０歳越えているとは思えません！」「いやぁ〜本当に凄い」と驚がくした。