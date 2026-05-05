人相学では逆三角形顔は真面目で知識欲がある？【改訂版 基礎からわかる 人相学の完全独習】

人相学では逆三角形顔は真面目で知識欲があるとみる

逆三角形顔 精神型100％

真面目で知識欲がある美男美女顔

頭部が大きく額は縦横に広く、あごが細く尖った逆三角形で、知的な感じがあるのがこの顔の特徴です。目は大きく切れ長で、耳は三角で小さく、耳たぶがあまりありません。鼻は細く、鼻先が尖り、小鼻は横にあまり張っていません。口は小さめで、顔の作りが整った美男美女顔です［図37］。

真面目で冷静、緻密で繊細な性格です。社交性はあまりなく、利己的で依頼心が強く、頭でっかちで、実行力が伴わない面があるでしょう。金銭や物質的なことより、地位や名誉に関心や欲求が強いタイプです。

知識欲が旺盛で、頭を使う仕事に向いています。IT 関連、企画などが得意分野で、好きな仕事ならのめり込む傾向がありますが、いやな仕事はあまりしたがりません。

幼い頃から両親や祖父母にかわいがられ、過保護に育てられている人が多いようです。頭がよく、若くして頭角を表し、地位や財産に恵まれますが、四十歳を境にその運も滞るようです。人間的に成長し、指導力や包容力を身につければ、あごの細さがとれて豊かになり、中年以降から晩年にかけて運も開けてきます。

しかし、頭だけで物事を考えてわかったつもりになったり、人情の機微が理解できないままであれば、人間性も磨かれず、五十歳を過ぎる頃には、運は下降線をたどり、寂しい晩年となるでしょう。

【出典】『改訂版 基礎からわかる 人相学の完全独習』著：黒川兼弘