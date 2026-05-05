お金は天下の回りもの！？「金龍カード」はお金を引き寄せる！？【指導霊さんオラクルカード】

このカードを引いたらお金の流れに気をつけよう！龍神カード3 金龍

３ 金龍（きんりゅう）

行動によってお金も循環





基本解説

眩しいほど光り輝く金龍。とにかく自分に自信をもつように、促してくれています。目標設定は常に高く！自分はこれくらいで…などと余力を残さず、できる限り高い位置へと向かって突き進んでいきましょう。自信をもつと自然と心に余裕が生まれて、あなたはますます輝き始めます。

金龍はお金との関わりが深い指導霊さん。実際のお金の有無に関係なく心さえ貧しくならなければ、あなたの輝きが増すのと同時に、お金も自然と回り始めるものなのです。

チャネリングメッセージ

あなたの前には、希望しかありません。だから、今こそいけいけドンドン！！！例えば、お金は大事だから…とついつい節約モードに走りがちですが、溜め込もうとすればするほど、心がどんどん貧しくなって、巡りが悪くなっていく一方です。時には気前よく奮発したり、使うところを決めておいたりして循環を促しておくと、お金を含む豊かさがスムーズに入ってくるようになります。入ってきたときにしっかり受け取れる態勢を整えておくことも大切です。変な遠慮はいりません。受け取ることこそ循環の始まりだと、覚えておきましょう。

【出典】『指導霊さんオラクルカード - 龍神、天狗、天狐、七福神が最幸の道を照らし出す』著：望月彩楓

本記事は書籍『指導霊さん オラクルカード』（日本文芸社版、ISBN:9784537221916）に付属のもっちーオリジナルオラクルカードの解説を含んでいます。オラクルカードについてより詳しく知りたい方はぜひ本書をお手にとって、実際にオラクルカードをご使用ください。