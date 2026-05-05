日本代表MF守田英正が追加点アシスト! スポルティングの5発大勝に貢献
[5.4 ポルトガル・リーグ第32節 スポルティング 5-1 ギマランエス]
スポルティングの日本代表MF守田英正が4日のポルトガル・リーグ第32節ギマランエス戦(○5-1)で、今季公式戦6アシスト目を記録した。
ボランチで先発出場した守田は1-0の前半23分、中央でのボール回しから左足で裏へワンタッチパス。抜け出したMFダニエル・ブラガンサがループシュートを決め、追加点を奪った。
守田は前半45分に途中交代。スポルティングは後半もゴールを重ね、5-1の大勝を飾った。すでにポルトが優勝を決めている中、残り2試合でUEFAヨーロッパリーグ(EL)出場圏内の3位。UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場圏内の2位ベンフィカとは同勝ち点となっている。
スポルティングの日本代表MF守田英正が4日のポルトガル・リーグ第32節ギマランエス戦(○5-1)で、今季公式戦6アシスト目を記録した。
ボランチで先発出場した守田は1-0の前半23分、中央でのボール回しから左足で裏へワンタッチパス。抜け出したMFダニエル・ブラガンサがループシュートを決め、追加点を奪った。
守田は前半45分に途中交代。スポルティングは後半もゴールを重ね、5-1の大勝を飾った。すでにポルトが優勝を決めている中、残り2試合でUEFAヨーロッパリーグ(EL)出場圏内の3位。UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場圏内の2位ベンフィカとは同勝ち点となっている。
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) May 4, 2026
Daniel Bragança 23'
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