◆米大リーグ アストロズ―ドジャース（４日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が４日（日本時間５日）、敵地・アストロズ戦で先発した。ドジャースは初回に２死走者なしからスミス、Ｔ・ヘルナンデス、タッカーの３連打で先取点を奪い、１点のリードをもらってマウンドに上がったが、１回裏に逆転を許した。

１回裏のマウンドは、先頭のコレアを２球で追い込むと、バットを折って二ゴロ。２番で１２本塁打を放っているアルバレスには、カウント２―２から右前安打を許した。続くパレデスにはフルカウントから四球。１死一、二塁でウォーカーは空振り三振に奪ったが、アルテューベに右前適時打を浴びて追いつかれた。さらに２死一、三塁でマシューズへの初球が暴投となって、三塁走者が生還してリードを許した。

山本は今季３度目の登板だった４月７日（同８日）の敵地・ブルージェイズ戦で２勝目を挙げてから３登板連続で白星なし。それでも１４日（同１５日）の本拠地・メッツ戦では８回途中１失点、同２１日（同２２日）の敵地・ジャイアンツ戦は７回３失点、同２７日（同２８日）の本拠地・マーリンズ戦は５回４失点と大きく崩れることなく最低限試合は作り、試合前の時点で２勝１敗、防御率２・８７をマークしている。

アストロズ打線にはすでに１２本塁打のアルバレス、ＭＶＰ受賞経験のあるアルテューベら強力打者が並んでいる。大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン入り。１回表先頭の１打席目は三ゴロに倒れて２０打席連続無安打となった。試合前には珍しくフリー打撃を行って５５スイングで２２本が柵越えだった。