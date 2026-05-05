キャメロン・ディアス、53歳で第3子出産 夫の「ワンピース感満載の発表」に反響…詳細設定明記・日本語も
米俳優のキャメロン・ディアス（53）が第3子を出産したと、夫で米パンクバンド「グッド・シャーロット」のベンジー・マッデン（47）が発表した。
【画像】キャメロン・ディアス、53歳で第3子出産 夫が「ワンピース感満載の発表」
マッデンは日本時間4日、自身のインスタグラムを更新し、「キャメロンと私は、3人目の子供、ナウタス・マッデンが誕生したことを、喜びと興奮、そしてこの上ない感謝の気持ちで発表します。息子よ、ようこそ、この世に!!」と報告。
「最高に楽しい毎日」と伝え、「 皆様からの温かいお祝いの言葉を心よりお待ちしております。マッデン一家より」と伝えた。
画像は『ONE PIECE』のトレーディングカード風のイラスト。海賊船が描かれ、パワーは「1000」、属性は「祝」。「ドン!!」など日本語も彩られ、名前の由来も記されるなど、細かすぎる仕上がりとなっている。
これに対して、祝福の声が多数。「ベンジー・マッデンさんがONE PIECEのファンのようで、ワンピース感満載の発表になってる」など、日本ファンからも注目が集まっている。
【画像】キャメロン・ディアス、53歳で第3子出産 夫が「ワンピース感満載の発表」
マッデンは日本時間4日、自身のインスタグラムを更新し、「キャメロンと私は、3人目の子供、ナウタス・マッデンが誕生したことを、喜びと興奮、そしてこの上ない感謝の気持ちで発表します。息子よ、ようこそ、この世に!!」と報告。
「最高に楽しい毎日」と伝え、「 皆様からの温かいお祝いの言葉を心よりお待ちしております。マッデン一家より」と伝えた。
これに対して、祝福の声が多数。「ベンジー・マッデンさんがONE PIECEのファンのようで、ワンピース感満載の発表になってる」など、日本ファンからも注目が集まっている。