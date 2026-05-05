【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは香ばしい食材
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、香ばしい風味が魅力の食材、決して流通してはならない禁断の品、そして活気ある入り口という、3つの言葉を選びました。食卓の風景から社会のルール、街歩きのシーンまで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせてみましょう。
□□み
に□□つ
み□□き
ヒント：ドレッシングでもおなじみの香ばしい食材の英語名。本物そっくりに作られた、使用してはいけないもの。そして、通りに面した商いの場所のことを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せさ」を入れると、次のようになります。
せさみ（セサミ）
にせさつ（偽札）
みせさき（店先）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、健康に嬉しい自然の恵み、社会の秩序を乱す偽造品、そして商いの場という、全く関連のなさそうな3つの文脈から言葉を抽出しました。音の構成を意識することで、普段使い分けている言葉同士の不思議なつながりを感じられたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、香ばしい風味が魅力の食材、決して流通してはならない禁断の品、そして活気ある入り口という、3つの言葉を選びました。食卓の風景から社会のルール、街歩きのシーンまで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□み
に□□つ
み□□き
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正解：せさ正解は「せさ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せさ」を入れると、次のようになります。
せさみ（セサミ）
にせさつ（偽札）
みせさき（店先）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、健康に嬉しい自然の恵み、社会の秩序を乱す偽造品、そして商いの場という、全く関連のなさそうな3つの文脈から言葉を抽出しました。音の構成を意識することで、普段使い分けている言葉同士の不思議なつながりを感じられたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)