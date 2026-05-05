ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアースケート女子金メダリストのアリサ・リュウが４日（日本時間５日）、自身のインスタグラムでルイ・ヴィトンのアンバサダーに就任したことを発表し、モデルショットを公開した。

「ルイ・ヴィトン・ウーマンの尽きることのないエネルギー、大胆なスピリット、そして明るい個性を体現し、フィギュアスケートのチャンピオンであるアリサ・リュウが、その魅力的な存在感と勇敢な姿勢をもってアンバサダーに就任した」とつづられたルイ・ヴィトンの投稿を引用する形で多数のモデルショットを公開したアリサ。デニムのセットアップにスケート靴を合わせた一枚など、リンク上とは違う新たな一面をのぞかせている。

ファンも「彼女が自分を表現して楽しんでいるのを見るのが大好きです」「美しい女王」「彼女は本当にかわいい」とつづった。

アリサは今年２月のミラノ・コルティナ五輪で会場を魅了する圧倒的な演技を見せて金メダルを獲得。大会前には約３０万人だったインスタグラムのフォロワー数が、現在では８３９万人超と約２０倍に膨れ上がるなど、人気が爆発した。