女子プロが実践する“飛ばしテク”を解説！ミスを出さない打ち方は…

体を動かしにくくてパワーが出せないなど久々のゴルフは飛距離が落ちてしまう。あきらめずに飛ばすスイングのコツがあるとなれば実践しない手はない。

簡単に飛距離アップできる女子プロからのヒントでドライバーをカッ飛ばそう！

球のつかまりがよくなり真っすぐ飛ばせる

体が右に傾くとクラブが寝てしまうので

軸を真っすぐ保ちながら右ヒジを右ワキ腹につけて体の回転で打とう

飛ばすスイングを作るには、右ヒジの使い方が重要なポイント。私は、ダウンスイングで右ヒジを右ワキ腹につける感じで振り下ろします。ピッタリつける必要はありませんが、ヒジを絞ることでクラブがインサイドから下り、球のつかまりがよくなる。これはスライス防止にも有効です。

体が動かなくなると、手打ちになって右ヒジが体から離れがち。するとカット軌道のスライスで球が飛ばなくなるので注意してください。

クラブがインサイドから立って下りてくるのが理想的な動き

ダウンスイングでヒジを絞る感じです！

ヒジが体から離れるほどクラブが外側から下りて飛ばないスライスになる

ヒジが体から離れるのはＮＧ

インサイドから正しく打てる

「私は調子が悪くなるとカット軌道になり、クラブが外から下りてしまうので、右ヒジの通り道をつねにチェックしています」（鶴岡）

足の裏で地面を押してその場でクルッ！

画像左：左足で地面をグッと押してバックスイング！

画像右：足の裏の感覚を重視しツマ先からカカトまで足の裏全体を使って地面を押す

私は、足の裏の感覚をとても大事にしています。バックスイングは地面を左足の裏で押し、ダウンスイングは右足の裏で押す。ヨコ方向ではなく、斜め上に体を押し上げ、その場でクルッと回転するのがコツ。左右の体重移動は意識しません。

とくにダウンスイングは、いわゆる左のカベに体をぶつけるイメージをもち、右足で地面を押しながら強く蹴り上げると回転スピードが速くなる。この打ち方で飛距離が大きく伸びました！

軸をブラさずその場で体を回す

「足の裏で地面を押すことで体が勝手に回転するので、意識しなくても左右の体重移動は行なわれる。軸をブラさず、その場でクルッと回ることが大切です」（澁澤）

左のカベに体をぶつけるイメージ

ダウンスイングは、体の左サイドにカベをイメージし、そこに体（腰の左側）をぶつけるように右足を蹴り上げる。

スエーのミスに注意！

左のカベをイメージしないと、体が目標方向に流れたり上体が突っ込んだりして、大きなミスになってしまう。

アドレスの修正で飛距離アップ！

「ボールから目標のライン」と「体の向きのライン」がクロスするのは×。

体は目標をかない、2本のラインが平行になるのが正しく、スクエアな構えになる（○）

体が固まっているときは、アドレスのズレが起こりやすい。とくに「2本のライン」のズレに注意してください。目標に向かって真っすぐ構えようとして、体の向きも目標に向けるのはNG（×）。体はボールから離れて立っているぶん、ボールから目標を向いたラインと異なる向き、目標に対して左を向くのがスクエアになります（〇）。

「ボールから」と「体の向き」の2本のラインがクロスしてしまうと、スイングスピードは上がりにくくなってしまいます。2本のラインを平行にするスクエアな構えで振れば、体を動かしにくいときでも飛ばせますよ。

ボールは体から離れている。このことを理解していないと、体のラインがズレた構えになりがちなので注意が必要だ。

セットアップの手順の参考例

後方から目標を確認し、ボールの前に目印（スパット）となる葉や枯芝などを見つけよう。「見つからない場合は、ボーリング場にある三角形のような仮想の目印をイメージしています」（甲田）

フェースをスパットに合わせて真っすぐ向ける。両足を閉じて、ヘッドは体の真ん中、その先にボールをセットすると、ヘッドとボールをつねに一定の位置に置いて構えられる。それから両足を左右対称に広げれば、自然とボール位置は左足寄りになる。

目標方向を見ながらなんとなくアドレスに入るのは×。「ボールから目標」と「体の向き」の2 本ラインを意識して、それぞれがスクエアな向きになるアドレスを作ろう。

いかがでしたか？ 女子プロのレッスンを実践して、ドライバーの飛距離を伸ばしましょう！

鶴岡果恋

●つるおか・かれん／1999年生まれ、神奈川県出身。166㎝。18年のプロテストに合格。飛んで曲がらないドライバーショットが武器。25年シーズは、大東建託・いい部屋ネットレディスと北海道meijiカップで2位。明治安田所属。

澁澤莉絵留

●しぶさわ・りえる／2000年生まれ 、群馬県出身。160㎝。19年のプロテストに合格。25年シーズンは、レギュラーツアー11試合、ステップアップツアー16試合に出場。清水建設所属。

甲田良美

●こうだ・よしみ／1983年生まれ、栃木県出身。164cm。09年のプロテストに合格し、2010年にはレギュラーツアーのリゾートトラストレディースでツアー初優勝。安定したショットに定評があり、現在はママさんプロゴルファーとして活躍中。フリー。

構成＝小山俊正、岡田豪太

写真＝相田克己、田中宏幸