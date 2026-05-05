「ロッキーズ２−４メッツ」（４日、デンバー）

ロッキーズの菅野智之投手が先発し、５回１／３を４失点で２敗目を喫した。まさかの大暗転に本拠地も大きなタメ息につつまれた。

５回まで４８球でメッツ打線をノーヒットノーランに抑えていた菅野。だが六回に悪夢が待っていた。先頭のベンジに甘く入ったスライダーを右中間へ運ばれた。先制ソロを被弾。許した初安打が痛恨の一発となりマウンドで思わず悔しそうな表情を浮かべた菅野。ここから一気に崩れた。

続くアルバレスには左中間フェンス直撃の二塁打を浴び、トーレンズには右翼線へ適時二塁打を許した。まさかの３連続長打となると、ソトにはストレートの四球。ベンチから投手コーチがマウンドへ向かって間を取り、ビシェットは二ゴロに打ち取ったが、１死二、三塁とピンチは広がったところでマウンドを降りた。

ベンチの最前列で戦況を見つめていたが、２番手がビエントスに２点タイムリーを浴びてしまったため、菅野は計４失点。立ち上がりからキレのあるボールを丁寧に集め、三回先頭に四球を与えた以外は１人の走者も許さず躍動。５回までノーヒットノーランに抑えていただけに、悔やまれるイニングになってしまった。

チームも反撃及ばず５連敗で借金８。前回登板で六回途中無失点の好投を見せ日本勢最多となる３勝目を挙げていたが、自身３連勝はならなかった。