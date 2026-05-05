元モー娘。市井紗耶香、社会人になった長女と再会 2ショット披露し「愛おしい時間でした」
元モーニング娘。の市井紗耶香（42）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。社会人になり新生活が始まった長女と会ったことを報告し、2ショットを披露した。
【写真】「愛おしい時間でした」社会人になった長女との2ショットを披露した市井紗耶香
市井は「日持ちする煮物やおばんざいをいくつか作りタッパーに詰めて、ひとり立ちした娘に会ってきた」と、母の愛が詰まった差し入れを持って駆けつけたことを報告。「新生活も少しずつ慣れてきて、その土地に馴染むようにやわらかな表情をしていた」と娘の成長を頼もしく感じつつ、「言葉じゃ表せないグッとくるものがある」と、親としての胸の内を明かした。
「久しぶりに2人きりでお茶もして…愛おしい時間でした」と親子のひとときを振り返り、「#1番のファンでいること #全力応援」と改めてエールを送った。
コメント欄には「微笑ましい」「仲が、良いのは素晴らしい」などの声が寄せられている。
市井は2004年5月にギタリストと結婚。娘2人を出産し、11年5月に離婚。翌12年8月に自身のブログで再婚と第3子妊娠を発表し、13年3月に第3子長男を、17年4月に第4子三女を出産した。
【写真】「愛おしい時間でした」社会人になった長女との2ショットを披露した市井紗耶香
市井は「日持ちする煮物やおばんざいをいくつか作りタッパーに詰めて、ひとり立ちした娘に会ってきた」と、母の愛が詰まった差し入れを持って駆けつけたことを報告。「新生活も少しずつ慣れてきて、その土地に馴染むようにやわらかな表情をしていた」と娘の成長を頼もしく感じつつ、「言葉じゃ表せないグッとくるものがある」と、親としての胸の内を明かした。
コメント欄には「微笑ましい」「仲が、良いのは素晴らしい」などの声が寄せられている。
市井は2004年5月にギタリストと結婚。娘2人を出産し、11年5月に離婚。翌12年8月に自身のブログで再婚と第3子妊娠を発表し、13年3月に第3子長男を、17年4月に第4子三女を出産した。