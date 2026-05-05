ゲノム解析で将来かかる可能性のある病気が判る！？【眠れなくなるほど面白い 図解 生命科学の話】

誰でも自分のゲノムを知ることができる

唾液から自分の体質やルーツがわかる

かつては考えられなかったことですが、いまや、自宅にいながら自分のゲノムを知ることができる時代になりました。遺伝子情報をコンピュータで自動的に解析できるようになったことから、解析にかかる時間は飛躍的に速くなり、費用も格段に下がったので、より多くの人がゲノム解析をしやすくなりました。しかも、方法は簡単そのもの。わざわざ出向かなくても、自宅のパソコンで、申し込みから解析結果を受け取ることまでできるので、誰でも気軽に利用できます。

ゲノム解析サービスを行う会社では、心臓や脳、消化器、呼吸器、関節などの病気やがん、身長や体重、眼の色などの体質、認知機能や記憶力、数学能力などの能力、忍耐力や好奇心、協調性などの性格にかかわる遺伝子を、何百もの項目にわたって調べます。

病院に行くまでもないけれど健康に自信がない、親ががんなので遺伝するのではないか不安、自分の体のことがよくわからない……。そんな場合には、ゲノム解析が役立つことでしょう。解析結果だけでなく、多少なりともリスクがある項目については、その症状についての解説や、予防についての知識も得られる解析会社・サービスもあります。また、薬局との連携サービスがある場合は、自分に合った薬の提供を受けることが可能です。

唾液採取で解析サービスを受けられる

1.ウェブサイトで申込、会員登録 2.解析会社から届いたキットに唾液を採取 3.キットを解析会社に返送 4.メールで届く解析結果を確認

誰でも簡単にできるゲノム解析。ウェブサイトでゲノム解析用のキットを注文し、唾液を採取してキットを送り返すだけ。解析結果も自宅のパソコンで確認できる。

350 以上の項目を解析

遺伝的にどんな病気にかかりやすいか、体質や性格、食の好み、お酒の強さはどうかなどがわかり、母系のルーツまで知ることができる。大規模なゲノム解析を行えば、複数の遺伝子がかかわる病気の詳細もわかる。

解析項目例

結果を知って体質改善

骨・関節 消化器 肺・呼吸器 目・耳・鼻・口 脳・神経 循環器・心臓 細胞 感染 がん

ゲノム解析で自分のリスク傾向を知った人は、積極的に体質改善を始めるといいます。がんや心臓病、糖尿病、肺の病気、肥満などの原因のほとんどは、生活習慣。ライフスタイルを変えるきっかけとなり体質改善ができれば、治療や薬、つらいダイエットも必要なくなるというメリットもあります。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 生命科学の話』著：高橋祥子