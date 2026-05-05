◆米大リーグ ロッキーズ２―４メッツ（４日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が４日（日本時間５日）、本拠地・メッツ戦に先発し、６回途中で６１球を投げ、３安打４失点で降板して２敗目（３勝）を喫し、防御率は３・４１となった。

５回までは完璧な投球だった。ソト、ビシェットら好打者が並ぶメッツ打線に対し、２回までは１人の走者も出さないパーフェクト投球。３回には先頭に四球を与えたが、続く打者を遊ゴロ併殺打。４、５回も２イニング連続３者凡退で抑えた。５回終了時点で投球数はわずか「４８」。４月２２日（同２３日）の本拠地・パドレス戦から続いていた連続イニング無失点が「１５イニング」にまでのびた。

だが、突如崩れたのは両軍無得点の６回。先頭のベンジに右中間へ３号ソロを浴びて先取点を献上すると、アルバレス、トーレンスに２者連続二塁打を浴びてさらに２点を失った。３巡目の対戦となった１番ソトに四球を与え、続くビシェットを一ゴロに抑えて１死二、三塁となって降板。２番手のヒルがビエントスに中前へ２点適時打を浴びて失点は「４」となり、１５イニング連続無失点も止まった。