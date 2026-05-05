『時すでにおスシ!?』第5話 みなと、思いがけぬ展開に巻き込まれていく…
俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）の第5話が、5日に放送される。
【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
■第5話のあらすじ
鮨アカデミーでの授業も折り返し地点に差し掛かり、みなと（永作博美）たちは大江戸（松山ケンイチ）と一対一で卒業後の進路を考える「進路面談」に臨むことに。卒業後のことを全く考えていなかったみなとが途方に暮れる中、クラスメイトでまっすぐに鮨職人を目指していたはずの森蒼斗（山時聡真）もまた、何やら浮かない様子。進路アンケートも白紙で提出し、「どうしたらいいのか分からなくなった･･･」と話す森を前に、大江戸も困惑してしまう。
そんな矢先、森の母・温子（佐藤江梨子）が激怒しながら鮨アカデミーに乗り込んでくる。どうやら森は家族にも内緒で大学を辞めており、祖父・克己（でんでん）の傾きかけた鮨屋さんを継ぐべく鮨アカデミーに入学していたことが発覚。
一方、荒ぶる温子にみなとは同じ母親として寄り添い、話を聞いているうちに“姐さん”として慕われ、その末に思いがけぬ展開に巻き込まれていく･･･。
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同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
鮨アカデミーでの授業も折り返し地点に差し掛かり、みなと（永作博美）たちは大江戸（松山ケンイチ）と一対一で卒業後の進路を考える「進路面談」に臨むことに。卒業後のことを全く考えていなかったみなとが途方に暮れる中、クラスメイトでまっすぐに鮨職人を目指していたはずの森蒼斗（山時聡真）もまた、何やら浮かない様子。進路アンケートも白紙で提出し、「どうしたらいいのか分からなくなった･･･」と話す森を前に、大江戸も困惑してしまう。
そんな矢先、森の母・温子（佐藤江梨子）が激怒しながら鮨アカデミーに乗り込んでくる。どうやら森は家族にも内緒で大学を辞めており、祖父・克己（でんでん）の傾きかけた鮨屋さんを継ぐべく鮨アカデミーに入学していたことが発覚。
一方、荒ぶる温子にみなとは同じ母親として寄り添い、話を聞いているうちに“姐さん”として慕われ、その末に思いがけぬ展開に巻き込まれていく･･･。