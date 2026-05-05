◆米大リーグ タイガース―レッドソックス（４日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）

レッドソックスのＲ・アンソニー外野手（２１）が４日（日本時間５日）、敵地・タイガース戦に「３番・左翼」で先発出場。しかし、初回の打席中に右手首の違和感を訴え、２回の守備から退いた。代わって５試合連続ベンチスタートの吉田正尚外野手（３２）が起用された。

アンソニーは０―０の初回１死一塁で迎えた第１打席で、１ボールからの２球目をファウルにした際に患部の違和感を訴えた模様。トレーナーらが駆けつけた。その打席はプレーを続けて二ゴロに倒れたが、早期の交代を余儀なくされた。

昨季メジャーデビューしたアンソニーは、今年３月のＷＢＣ米国代表にも選出された若きスター候補。今季はこの日まで２９試合で打率２割３分１厘、１本塁打、５打点だった。指名打者で起用される日もあり、トレーシー暫定監督になってから出番が増えるどころか激減している吉田にとっては強力な“ライバル”だが、仮にアンソニーが長期離脱となれば吉田にとっては大きなチャンスといえる。