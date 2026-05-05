◆米大リーグ アストロズ―ドジャース（４日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・アストロズ戦前に異例のフリー打撃を行った。開幕後、試合前に屋外でフリー打撃を行ったのは、４月１日（同２日）の本拠地・ガーディアンズ戦以来、約１か月ぶり２度目。５５スイングで２２本が柵越えだった。

ロバーツ監督によれば、前日にベイツ打撃コーチに志願し、実現したという。この日の試合前に取材に応じたベイツ打撃コーチは「自分の『間』や動きの感覚を取り戻すためです。逆方向に打つことや、普段と違う背景の中で打つことで、フィールドの広いゾーンに打ち返す感覚を意識させました」と明かした。

この日も「１番・指名打者」でスタメンに名を連ねた大谷。４月２７日（同２８日）の本拠地・マーリンズ戦で３安打を放ち、その後は打者として出場した４試合連続で安打がなく、１９打席連続無安打が続いている。スタメン出場した試合で４戦連続安打が出ないのはメジャー移籍後自己ワーストタイで、１９打席連続無安打もドジャース移籍後ワーストに並んでいる。

室内での打撃とは異なり、異例の屋外での打撃調整で不振脱出なるか。同コーチは「ケージは狭いので逆方向への打球のイメージが出しづらいですが、フィールドではフェアゾーンや打球の回転も見やすい。奥行きの感覚も含めて、環境を変えることが大きい。（スイングは）大きく変えているわけではない。スタンスや立ち位置、体の向きなどの調整が中心。正しく間を取れれば自然と良い打撃になる」と期待を込めた。