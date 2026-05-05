あの憧れの『マンガ肉』を量産しちゃお♪スペアリブと豚バラで作れる簡単再現レシピ

アニメや漫画でしか見たことのない、骨つきの巨大な肉にガブッとかぶりつくあのシーン。憧れたこと、ありませんか？

そんな、一度は夢見た〈マンガ肉〉。じつは、豚バラ肉とスペアリブを組み合わせれば、おうちでしっかり再現できるんです。

見た目も食べごたえも満点のリアル感。BBQだれがしっかりからんで、味も迫力も大満足です！

『ハンマー形マンガ肉』のレシピ

材料（6個分）

豚スペアリブ（ハーフサイズ）……6本（約400g）

豚バラ薄切り肉※……18枚（200〜250g）

〈BBQだれ〉

砂糖……大さじ1と1/2

ウスターソース……大さじ1と1/2

トマトケチャップ……大さじ3

カレー粉……小さじ1/2

塩

小麦粉

サラダ油

※豚薄切り肉は、しゃぶしゃぶ用の薄いもの、長いものを！ 長さ15cmくらいあると、巻きやすいです。

作り方

（1）スペアリブは骨側の膜に包丁で切り目を入れる。

（2）スペアリブを鍋に入れ、かぶるくらいの水を注いで強火にかける。煮立ったらアクを取り、弱火で10分ゆで、火を止める。

POINT

ゆで汁は捨てないで！ 細切りの大根、ねぎなどを入れ、塩、こしょうで味をつけると、簡単なスープができる。

（3）スペアリブがさめたら、切れ目のところから膜をはがし、包丁で骨のまわりに切り目を入れて、骨を抜く。

（4）抜いたところに包丁で垂直に穴をあけ、骨を突き刺す。

（5）豚肉1枚を骨のまわりを中心に斜めに巻きつけ、骨を肉に固定する。同様にあと2枚も斜めに巻く。残りも同様にする。

こんなに感じ！

（6）全体に塩小さじ1/4をふり、小麦粉適宜をまぶし、ぎゅっと握って形を整える。フライパンにサラダ油大さじ1/2をひいて肉を並べる。中火にかけ、焼き色がついたら返して、全体にしっかりと焼き色をつける。肉を焼いて出た余分な脂をペーパータオルで拭くと、たれがからみやすくなる。

（7）たれの材料と水大さじ5を注いで火を強める。煮立ったら、ふたをして弱めの中火で5分ほど煮る。

（8）ふたを取り、上下を返しながら煮からめる。煮汁にとろみがついたら、でき上がり。

スペアリブは、肉がしっかりついた太めのものがあれば〈買い〉です！

骨を持ってガブッとかぶりつけば、気分はまるでマンガの世界。ちょっとした遊び心で、ぜひ食卓を盛り上げてみてくださいね。

（『オレンジページ』2023年5月17日号より）