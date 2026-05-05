ブルズの球団運営統括責任者にブライソン・グラハムが就任…現場たたき上げの実力者

シカゴ・ブルズは5月5日（現地時間4日）、ブライソン・グラハムを球団運営部門の統括責任者（エグゼクティブ・バイスプレジデント）に任命すると発表した。

グラハムは2010年にニューオーリンズ・ペリカンズのインターンとしてキャリアをスタートさせ、2024年に同球団のGM（ゼネラルマネージャー）に就任。昨年夏にはアトランタ・ホークスのGMであるオンシー・サレーからヘッドハンティングを受け、今シーズンは同球団の上級幹部であるシニア・バイスプレジデントを務めていた。ペリカンズのインターンから16年のキャリアを経て、今回ブルズの統括責任者へと昇格を果たした。

39歳のグラハムは、優れたスカウティング能力でリーグ内でも高く評価されている。ペリカンズ時代には、トレイ・マーフィー三世（全体17位）やハーバート・ジョーンズ（同35位）、ダイソン・ダニエルズ（同8位）、ニキール・アレクサンダー・ウォーカー（同17位）といった面々をドラフト指名した実績を持つ。このうちホークスで再びチームメートとなっているダニエルズとアレクサンダー・ウォーカーは、それぞれ昨シーズンと今シーズンのMIP（最優秀躍進選手賞）を受賞している。

ブルズは声明で、グラハムを次のように評価している。

「彼はバスケットボール運営の現場で下積みからキャリアを積み重ねてきました。その経験により、成功する組織を構築し、持続させるための深い理解を備えています。優れたコミュニケーターであり、規律ある思慮深い意思決定者で、選手や関係者との信頼関係を築ける人物です。現代のリーグや選手を理解し、タレント育成と勝てる文化の構築に必要な要素を把握しています」

現地メディア『ESPN』によると、ブルズは先週、複数の候補者と対面での面接を実施。週末にかけてデトロイト・ピストンズのシニア・バイスプレジデントであるデニス・リンジー、ミネソタ・ティンバーウルブズのマット・ロイドGMを含む最終候補3名に絞り込み、最終的にグラハムの起用を決断した。また、クリーブランド・キャバリアーズやサンアントニオ・スパーズのGMなどとも面談を行っていたという。

ブルズは今シーズンを31勝51敗（イースタン・カンファレンス12位）で終え、4年連続でプレーオフ進出を逃した。1990年代にマイケル・ジョーダンが築いた栄光や2010年代にデリック・ローズが見せた輝きが過去のものとなって久しい中、ジョシュ・ギディーやマタス・ブゼリスらを中心としたロスターの再構築が急務となっている。

なお、6シーズンにわたりブルズの指揮を執っていたビリー・ドノバンは4月のレギュラーシーズン終了直後に辞任。新ヘッドコーチの選定も並行して進められる見込みだ。