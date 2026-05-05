◆米大リーグ レイズ―ブルージェイズ（４日、米フロリダ州タンパ＝トロピカーナフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が４日（日本時間５日）、敵地・レイズ戦に「２番・三塁」で先発出場。日本人選手では４人目となる４試合連発に期待がかかる中、３回にまずは４試合連続ヒットとなる中前打を放った。

３点を追う３回１死一塁の第２打席。２球で追い込まれたが、３球目の低めのスライダーを捉え、打球速度１０３・８マイル（約１６７キロ）の強打で中前に運んだ。続くゲレロの反撃のタイムリーを演出した。

レイズ先発はＮ・マルティネス投手（３５）。１８〜２０年に日本ハム、２１年にはソフトバンクでプレーした右腕だ。岡本は巨人時代の１８、２１年に２度対戦し、通算７打数２安打の打率２割８分６厘、２三振だった。この日の初回１死で迎えた第１打席は四球を選んで７試合連続出塁としていた。

３月末から４月にかけて出場１５試合連続ノーアーチと苦しんだ時期もあった岡本だが、５月に入って絶好調。１日（同２日）の敵地・ツインズ戦ではメジャー移籍後初の２打席連発。２日（同３日）の同戦では６回にセンター左の２階席に飛び込む特大の８号ソロ。飛距離４５３フィート（約１３８・１メートル）は今季のチーム＆日本人最長だった。そして、前日３日（同４日）には３点を追う９回に左中間席へ３戦連発の９号２ラン。日米通じて初の２番起用に応えた。メジャーデビューから３３試合で９本塁打は球団新記録となっていた。

この日も一発が生まれて４試合連続本塁打となれば、メジャーでは昨年７月の大谷翔平（ドジャース）、９月の鈴木誠也（カブス）、今年４月の村上宗隆（ホワイトソックス）に次いで日本人４人目の快挙となる。