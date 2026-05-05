広島・袋町にナッコプセ専門店「サウィ食堂」！　タコ・ホルモン・エビを旨辛で食べる、東京・大阪で人気の韓国釜山発祥グルメとは

東京・大阪で連日賑わいを見せるナッコプセ専門店が、中国地方に初進出する。韓国No.1というナッコプセ専門チェーンの『サウィ食堂』が、広島県広島市中区中町に出店することを決定した。オープンは5月中旬から6月にかけて予定しており、最新情報はサウィ食堂広島店の公式インスタグラム（@sawee_hiroshima）で発信予定。

タコ・ホルモン・エビが一鍋に！釜山発祥の郷土料理「ナッコプセ」が人気上昇

読み方は「ナッコプセ」。韓国語の「ナクチ（タコ）」、「コプチャン（ホルモン）」、「セウ（エビ）」、それぞれの頭文字を組み合わせた言葉で、3種の具材と野菜を浅い鍋でピリ辛のタレとともに炒り煮にする、韓国・釜山発祥の郷土料理だ。テレビ番組「孤独のグルメ」や「相席食堂」でも取り上げられ日本でも認知が急速に広まり、2025年の楽天トレンド予測では麻辣湯と並ぶ注目グルメとしてノミネートされた。

サウィ食堂は、そのナッコプセに特化した専門店のチェーン。「サウィ」は韓国語で「婿」を意味し、義母が作るナッコプセの味が忘れられなかった二人の婿が長年の研究を重ねて2018年に立ち上げたブランドで、現在は韓国国内に30店舗以上あるほか、日本でも急速に店舗網を拡大中。味の核となるタレ（ヤンニョムジャン）は17種類の食材から作られる秘伝の配合で、72時間の低温熟成を経て使用されるとのこと。この製法は韓国で特許を取得しており、日本の店舗でも韓国から直輸入したものを使用することで本場の味を再現している。

日本上陸は2025年2月。東京・新大久保のイケメン通り近くにオープンした1号店は大繁盛し、すでに新大久保だけで3店舗も開店しているほか、関西でも大阪の鶴橋に2店舗、さらに心斎橋と神戸三宮にも1店舗ずつオープン。東京でも5月8日に新店舗が開店予定だが、今回の広島1号店は東京と関西2府県以外で初の店舗となる。

食べれば虜、リピート必至の旨辛鍋

実は筆者も昨年8月に初訪問し、タコとホルモンとエビという日本ではまず考えられない組み合わせに驚くとともに、単純にただただ味がいいことに感動してこれまでに3回も訪問しているが、店内は若い女性客を中心にいつも大賑わい。

とはいえ、40代オーバーのオジサン3人で行った時もアウェー感は少なく、皆が美味しいものを楽しんでいる空間という印象で、いざ鍋を前にすればぷりっとしたエビ、むちっとしたタコ、とろっとしながらもコシのあるホルモンという三者三様の食感と甘辛くコクのあるタレの妙味にやられっぱなし。噛めば噛むほど旨味があふれてきて虜になること間違いなしで、誰と行っても楽しんでもらえる、そんな懐の深さも人気の理由だと感じている。

メニューは、ナッコプセに加えてホルモンの代わりに豚バラ肉が入る「ナッサムセ」や牛ばら肉の「ナッウセ」、さらにポッサムやチヂミ、ケランチムなどサイドメニューも揃い、鍋のシメもラーメンや春雨、おじやなど選択肢豊富。鍋は辛さも選ぶことが可能だ。

広島店は、広電袋町駅から徒歩5分、紙屋町/八丁堀交差点から徒歩10分、袋町公園からも程近い好立地とのこと。複数名での来店は2人前以上の注文となるが、1人前から注文できるため1人でも気軽に立ち寄ることが可能。旨いものが大好きな食いしん坊の皆さん、ご興味あれば是非！

画像ギャラリーでは、記事中に掲載しきれなかった画像をたくさん追加しています。

【画像】これは暴力的に「うま確」！見ているだけで食べたくなる…（18枚）