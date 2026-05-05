ホワイトハウスでのトランプ米大統領＝4月30日/Alex Brandon/AP

（CNN）トランプ米大統領は4日、イランがホルムズ海峡で複数の船舶に向けて攻撃を行ったことを受け、米国がイランの小型船7隻を撃沈したと述べた。

トランプ氏は、韓国の船舶を除き、イランの攻撃による被害は生じていないと付け加えた。

「イランは、プロジェクト・フリーダムの船舶航行に関連し、韓国の貨物船を含む無関係の国々に向けて攻撃を行った。今こそ韓国がこの任務に加わるべき時かもしれない。我々は小型船、あるいは彼らが言うところの『高速』船を7隻撃沈した。彼らに残されているのは、それですべてだ」とトランプ氏は語った。

「韓国の船舶を除けば、現時点でホルムズ海峡を通過する上で被害は出ていない」とも述べた。

4日早朝、米中央軍のクーパー司令官は記者団に対し、米軍がホルムズ海峡でイランの小型船6隻を「爆破した」と明らかにしていた。トランプ氏はこれまで、イラン海軍は壊滅したとたびたび述べているが、ケイン統合参謀本部議長は、イランの精鋭部隊「イスラム革命防衛隊」が、海峡で使用可能な小型船を依然として保有していると認めている。

「プロジェクト・フリーダム」は、ホルムズ海峡の「自由な航行を求める商船」を支援する取り組みだが、正式な軍による護衛は含まれていない。米中央軍の声明によると、この取り組みにはミサイル駆逐艦、100機以上の陸上および海上航空機、多領域無人プラットフォーム、1万5000人の兵士が投入されている。

トランプ氏はまた、ケイン氏とヘグセス国防長官が5日午前に記者会見を行うことも発表した。

CNNはこれに先立ち、韓国外務省報道官の話として、ホルムズ海峡で4日、韓国系の船舶で爆発と火災が発生したと報じていた。