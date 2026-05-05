「I′m on it」の意味は？頼まれごとをされたときの返答として！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「今やります」でした！

「I’m on it」は、頼まれたことにすぐ取りかかるときに使うフレーズです。

比較的カジュアルでインフォーマルな表現ではあるので、ものすごくフォーマルな場や会ったことのない目上の人などに対しては使わないようにしましょう。

A：「I need to get ready for tomorrow’s presentation. Can you help me?」

（明日のプレゼンの準備をしなくちゃいけないんだけれど、手伝ってもらえるかな？）

B：「Of course, I’m on it.」

（もちろん。わかりました）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。