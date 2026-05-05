「タワマンに住むと何が得られるんですか？」…月収400万円なのに家賃5.6万円のマンションに住むクリエイター「意外な投資哲学」

月収10万円のアルバイト生活から、わずか数年で月収400万円──。

ゆきやさんは、そんな夢物語を実現した“動画”クリエイターだ。

彼の主戦場は、クリエイターが月額制のファンクラブ運営やコンテンツ販売ができるサービス「myfans」（マイファンズ）。実質、個人が制作した“同人動画”が流通する主要な場となっており、制作会社と事務所が契約、流通などを管理する従来の“適正作品”に対し、近年急速に市場を拡大させている。

ゆきやさんは、SNSでバズって得た知名度を活かし、同人動画の作り手として見事に成功した。

では、彼は莫大な収入をどのように管理し、どのような価値観で使っているのか。本稿では、ゆきやさんの意外なほど堅実な金銭感覚と投資スタンスに焦点を当てる。

前編記事〈月収10万円のトラック運転手が“まさかの方法”で月収400万円に…29歳で掴み取った「大きなビジネスチャンス」〉から続く。

月収400万なのに家賃5.6万

ゆきやさんは、同人動画を制作するクリエイターとして成功し、現在の月収は400万円を超える。にもかかわらず、現在の家の家賃は5万6000円。「月収が1000万円を超えたら家賃10万円のところに引っ越します」というが、それでもかなり堅実だ。

このストイックな家計管理にはどういった意図があるのだろうか？

タワマンよりも経験を買いたい

「僕はたぶん、家賃に対する考え方が他の人と違うんだと思います。周りの人にも『なんでタワマンとか住まないの？』と聞かれますが、やっぱり家賃を急には変えられないです。少なくとも1年住むって考えると10万円を超える家に住むのは怖いなあと思います。正直、その金額以上のマンションに住んでいる人が信じられません（笑）」

さらにお金の使い道について質問を重ねると、ゆきやさんの価値観がだんだんと見えてきた。自身にとってお金を払うに値する経験が得られるか。要は、ここが一番のポイントなのだ。

「少し前に行ったガールズバーの会計が10万円だったんですよ。『良くないお金の使い方をしたな』と反省しました。だって、この場所に10万円を払って得られる経験ってほとんどないじゃないですか」

もはや日本国内で感動する機会が少なくなったというゆきやさんは、現在は趣味と仕事を兼ねて頻繁に海外を飛び回る。「海外旅行を減らしてまでタワマンに住みたくない」というのが彼の本音だ。

「タワマンもグレードによりますが、最低20〜30万円の家賃はかかりますよね？ 購入するにしても今の東京の価格は高過ぎます。

駅へのアクセスが良いので毎日忙しいサラリーマンにとっては価値あるものなのかもしれませんが、僕はそういう働き方をしていないので特に響きません。高級なタワマンに住んだからといって感性が養われるわけでもないですし。できるだけお金は家には使わず、経験に変えたいんです」

脳死状態でNISAを活用

ただし、自由に使えるお金をすべて経験に変えているわけではない。年間で最大360万円の非課税投資枠を使える新NISAも活用中だ。全世界の株式に分散投資ができるオルカンを毎月30万円ずつ積み立てているという。

「株は全然詳しくないんですよ。でも、現金で持っているよりはマシだと思って1年くらい前から始めました。もう脳死状態というか、利益は全く見ていないし、見る必要もないと思っています。現状減っていたとしても、放っておけばいつか増えるでしょう。それに見てもよくわからないと思う（笑）。

ただ、投資の割合はこれから増やしていきたい。毎月100万円ずつ個別株を買おうかなと。頻繁に損益を確認したくないので、基本は長期投資で考えています。日本企業だったらTOYOTAが気になっています」

同人動画に特化したクリエイターという大胆な仕事をしつつ、堅実な投資を実践する理由についてはこう明かす。

「この仕事は先が見えませんからね……。同業の男性クリエイターには『60歳すぎても現役でやる！』と豪語する人もいるし、僕もそりゃあ続けていきたいですが、『そんな先までできるかなぁ』という現実的な不安のほうが大きい。

特に同業の女性は将来の心配をしている人が多いと思います。そもそも僕はこのジャンル以外の仕事をしたくないし、もうできない（苦笑）。だから自然と堅実な考え方になっているのかもしれません」

嫌な労働から解放された

最後にゆきやさんに「お金を持って変わったこと」 について聞かせてもらった。

「お金を持って一番良かったのは嫌なことをしなくて済むこと。僕にとって今のジャンル以外の仕事イコール嫌な仕事なので。今まではそういう仕事をやりながら生きるしかなかったけど、ようやく解放されました。

ただ、月収400万円という収入には全然満足していません。同業の尊敬している先輩の中には月収1000万円を超える人もいますから……。僕も頑張って1000万円を稼ぎたいし、男性クリエイターの中でダントツトップと言われるまでのぼり詰めたいですね」

一見するとゆきやさんの生き方は無鉄砲にも見える。しかし、不確実な市場で活躍しながらも、彼が大切にするのは極めてシンプルな判断基準だった。

「いつ終わるかわからない仕事だからこそ、無駄に固定費を上げない」

「お金は消費よりも経験と資産に回す」

現実と向き合う冷静さと一貫したルールが、彼を支える最大の武器なのかもしれない。

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