RINGO10周年記念♡りんごバタージャム付き限定セットが登場

焼きたてカスタードアップルパイ専門店RINGOが、2026年3月にブランド誕生10周年を迎えました。これを記念した「RINGO 10th ANNIVERSARY」第3弾として、特別な限定セットが登場。定番人気のアップルパイとミルフィーユに加え、ここでしか手に入らないオリジナルのりんごバタージャムを詰め合わせた、ファン必見の内容です。おうち時間を華やかに彩る注目セットをご紹介します。

10周年だけの特別セットが登場

「【10周年記念】RINGOりんごバタージャム付限定セット」は、ブランド10周年の感謝を込めて発売される数量限定商品です。

価格は2,000円（税込）で、RINGO国内の常設店舗にて2026年5月8日（金）より販売開始。※なくなり次第終了となります。

セット内容は、焼きたてカスタードアップルパイ オリジナル2個、できたてミルフィーユ〔カスタード〕2個、RINGOりんごバタージャム1個。人気商品を一度に楽しめる、贅沢な詰め合わせです。

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新作りんごバタージャムに注目♡

今回初登場となる「RINGOりんごバタージャム」は、角切りした果肉感のある蜜漬りんごにバターを加えて仕上げたオリジナル商品。

濃厚なコクと香りの中に、りんごの甘酸っぱさが広がるリッチな味わいです。

焼きたてトーストに塗れば、まるでアップルパイのような香り高いアレンジトーストに。朝食タイムがちょっと特別になる、ご褒美感たっぷりのジャムです。

さらに、料理の隠し味として使うのもおすすめ。日常の食卓をワンランクアップしてくれます。

RINGO人気商品も一緒に楽しめる

セットに入った「焼きたてカスタードアップルパイ オリジナル」は、サクサク食感のパイ生地ととろけるカスタード、ジューシーなりんごが重なる看板商品。

「できたてミルフィーユ〔カスタード〕」は、軽やかな層の食感とまろやかなカスタードが魅力です。

RINGOらしい焼きたての香りや幸福感を、自宅でもゆっくり味わえるのが今回の限定セットの魅力。手土産や家族とのティータイムにもぴったりです♪

まとめ

10周年という節目にふさわしい、特別感あふれるRINGOの限定セット。人気スイーツ2種に加え、新作りんごバタージャムまで楽しめる充実の内容は、自分へのご褒美にもギフトにもおすすめです。

数量限定で、なくなり次第終了なので気になる方は早めのチェックが正解♡RINGOならではのおいしさを、この機会にぜひ堪能してみてください。