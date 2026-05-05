高く上げて寄せたいときは女子プロはどう打つ？「フェース面」に大注目

パーオン率が低くアプローチやバンカーから打つ機会が多いのがアマチュアのゴルフ。セカンドでグリーンを外してしまっても寄せて1パットで決めればパーだがそれが一筋縄ではいかないときも多い。

そんなときにベタピンにつける〝パーを拾うワザ〞を女子プロたちが伝授する。

【アプローチのヒント】フォロー側の腰の高さでもフェース面が上を向いていればOK

フェースの向きをキープしながら打ち急がずにゆったり振り抜く

ボールのライがよく、ふわりと高く上げて寄せたい場面では、サンドウエッジのフェースを開き、ボールを左足寄りに置きます。

そして、その開いたフェース面を上に向けたままインパクトし、フェースを返さずにそのまま振り抜く。フォローの腰の高さでもフェース面が上を向いていればOKです。フェースにボールを乗せて運ぶ、という感覚で、ゆったり振り抜くとうまく打てますよ。

フェースを返さず真っすぐ出すと高く上がります！

手首を返さず、フェース面を上に向けて振り抜く。フォローでフェース面と正対するのが理想。

フォローでフェース面が垂直に近くなればなるほど、ボールは低く飛び出し、ランが多くなってしまう。

スタンス幅は変えずにフェースを開く

「私は 56 度のサンドウエッジで球筋を打ち分けるので、高く上げるときはフェースを大きく開きます。スタンス幅は広くしなくても大丈夫です」（山田）

フェースにボールを乗せる

インパクトでヘッドを上からでなく、やや下から入れて、フェースにボールを乗せて運ぶ。この感覚を養うと打球がふわりと高く上がり、ランが減る。

いかがでしたか？ 高くボールを上げるには、フェースを上げて振り抜きましょう！

山田 彩歩

●やまだ・さほ／1998年生まれ、北海道出身。157㎝。21年のプロテストに合格。正確なショットが武器。25年シーズンは、レギュラーツアー5試合、ステップアップツアー11試合に出場。フリー。

構成＝小山俊正

写真＝田中宏幸