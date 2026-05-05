イランのファルス通信は4日、イラン軍がホルムズ海峡近くでアメリカの軍艦に対し「ミサイル2発を命中させた」と報じました。一方、アメリカ中央軍は否定しています。

イランのファルス通信は4日、イラン軍がホルムズ海峡近くで警告を無視したアメリカ海軍の艦船を攻撃し、「ミサイル2発を命中させた」と伝えました。艦船はその後、引き返したとしています。

一方、アメリカ中央軍は、「攻撃を受けた事実はない」と全面的に否定しました。その上で4日から始まった、海峡に足止めされている船舶を、アメリカ軍が退避させる計画「プロジェクト・フリーダム」により「アメリカ船籍の商船2隻が通過に成功した」と発表しました。しかし、イラン側は、「通過した事実は一切ない」とし、アメリカ側の主張は根拠がないとしています。

また、韓国外務省によりますと、ホルムズ海峡を航行していた韓国の船舶で火災と爆発が発生しました。この船舶には24人が乗っていて、韓国政府が原因を調査しています。これについてトランプ大統領は4日、SNSでイランが韓国の貨物船など関係のない国々の船舶を攻撃したと指摘し「韓国もこの任務に参加する時が来たのではないか」と強調しました。また、アメリカ軍がイランの小型船7隻を撃沈したと明らかにしました。

こうした中、ロイター通信によりますと、UAE＝アラブ首長国連邦は4日、イランから発射された弾道ミサイル12発やドローン4機などを迎撃したと発表しました。しかし、攻撃により石油施設で火災が発生したということです。事実であればアメリカとの停戦が発効して以降、イランによる初めての攻撃となります。一方で、イラン側は、UAEを標的にする計画はないと否定しています。