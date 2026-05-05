今季2勝目のヤングが3位浮上 松山英樹は20位後退【FedExCupランキング】
米国男子ツアー「キャデラック選手権」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。
〈連続写真〉踏ん張らなくてもいいんです これが世界1位の最強スイング
今大会でシーズン2勝目を挙げたキャメロン・ヤング（米国）が700ポイント（pt）を獲得。今季通算を2371ptとして、4位から3位に浮上した。53位タイで終えた松山英樹は18位から20位に後退。日本勢2番手以下は久常涼（29位）、金谷拓実（128位）、平田憲聖（151位）、中島啓太（188位）と続いている。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）は単独2位で大会を終えて、マシュー・フィッツパトリック（イングランド）との入れ替わりでランキングトップに浮上した。「ウィンダム選手権」（8月6〜9日）終了時点の上位70人がプレーオフシリーズに進出。上位100人には来季シード権が与えられる。
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