2連勝のコルダが1位キープ 渋野日向子、櫻井心那はリシャッフル突破ならず【CMEグローブポイントランキング】
米国女子ツアー「メキシコ・リビエラマヤオープン」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。
〈連続写真〉松山英樹っぽい!? ネリー・コルダは“ネジレ”最強だった
今大会で2週連続優勝を飾ったネリー・コルダ（米国）が500ポイント（pt）を獲得。今季通算を2565ptとして、ランキング1位をがっちりとキープした。日本勢の上位陣に動きは無かった。岩井千怜（8位）、山下美夢有（13位）、勝みなみ（17位）はいずれも順位を維持。岩井明愛は2ランクアップの18位、原英莉花は7ランクアップの44位につけた。今大会終了には出場優先順位を入れ替えるリシャッフルが行われた。対象選手だった櫻井心那と渋野日向子は目標とするランキング80位に届かず、それぞれ137位、150位に沈んだ。これまでと同様、限られた出場機会でポイントの上積みを目指していく。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ 米女子ポイントランキング
最新！ 米女子賞金ランキング
メキシコ・リビエラマヤオープン 最終結果
【写真】ネリー・コルダが髪を下ろしました
渋野日向子はリシャッフル突破ならず「出られる試合を必死に戦う」
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今大会で2週連続優勝を飾ったネリー・コルダ（米国）が500ポイント（pt）を獲得。今季通算を2565ptとして、ランキング1位をがっちりとキープした。日本勢の上位陣に動きは無かった。岩井千怜（8位）、山下美夢有（13位）、勝みなみ（17位）はいずれも順位を維持。岩井明愛は2ランクアップの18位、原英莉花は7ランクアップの44位につけた。今大会終了には出場優先順位を入れ替えるリシャッフルが行われた。対象選手だった櫻井心那と渋野日向子は目標とするランキング80位に届かず、それぞれ137位、150位に沈んだ。これまでと同様、限られた出場機会でポイントの上積みを目指していく。
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