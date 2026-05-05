「中日７−３阪神」（４日、バンテリンドーム）

阪神は逆転負け。今季中日戦の連勝が６で止まった。今季初登板初先発の門別啓人投手が、３点先制後の初回に４失点するなどして今季初黒星。デイリースポーツ評論家の中田良弘氏は「反省を次につなげて」と励ました。

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反省が残るマウンドだろう。今季初登板だった先発・門別は立ち上がりで自分の良さを出し切れず攻めきれない投球が目立っていた。

まず、門別の持ち味のひとつは右バッターに対する内角のストレート。いわゆるクロスファイアだ。だが、初回は１番・カリステ、２番・福永、そして逆転３ランを許した４番・細川の各右打者に対して外角中心の投球。福永へ初球に投じた内角直球がボールになるなど、クロスファイアの制球にバッテリーが不安を感じたのかもしれない。自分の武器に自信が持てないとなれば当然、内容は苦しくなる。

藤川監督からマウンドで声をかけられてから落ち着きを見せたものの五回に石伊からソロ本塁打。この打席での５球は全て外角の変化球。最後に打たれた球種は浮いたフォークだった。打たれたボールは、ほとんど高めに浮いたものだ。

シーズン初登板ということで緊張があったのか。初回に味方打線が３点を先制してくれたことで気負いも生まれたのかもしれない。今回の反省を次につなげてほしい。