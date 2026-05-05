「ロッキーズ２−４メッツ」（４日、デンバー）

ロッキーズの菅野智之投手が先発し、５回までノーヒットノーランの快投を見せたが、六回に痛恨の先制ソロを被弾するなど５回１／３を４失点でＫＯされ２敗目を喫した。

立ち上がりからキレのあるボールを丁寧に低めに集めた菅野。初回、二回と三者凡退に仕留めた。三回に先頭打者に四球を与えてしまったが、落ち着いて後続を打ち取りスコアボードにゼロを刻んだ。

四回からはテンポを上げ、メッツ打線に付け入る隙を与えず。５回を４８球で投げきり、ノーヒットに抑える快投だ。しかし六回、先頭のベンジに甘く入ったスライダーを右中間へ運ばれた。先制ソロを被弾。許した初安打がまさかの一発となりマウンドで思わず悔しそうな表情を浮かべた菅野。ここから一気に崩れた。

続くアルバレスには左中間フェンス直撃の二塁打を浴び、トーレンズには右翼線へ適時二塁打を許した。まさかの３連続長打となると、ソトにはストレートの四球。ベンチから投手コーチがマウンドへ向かって間を取り、ビシェットは二ゴロに打ち取ったが、１死二、三塁とピンチは広がったところでマウンドを降りた。

ベンチの最前列で戦況を見つめていたが、２番手がビエントスに２点タイムリーを浴びてしまったため、菅野は計４失点となった。前回登板で六回途中無失点の好投を見せ日本勢最多となる３勝目を挙げていたが、悔しいマウンドとなった。

打線も反撃及ばずロッキーズは悪夢の５連敗となってしまった。