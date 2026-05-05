見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第27話が5日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、髪形を洋髪に変えさせられた生徒たちは、エプロンを作るように言われる。多江（生田絵梨花）がバーンズ（エマ・ハワード）に不満をぶつけるが、バーンズは動じない。訪れた休日に、りん（見上愛）は直美（上坂樹里）、トメ（原嶋凛）を誘って町に出かけると、不思議な音が聞こえてきて…。それは美津（水野美紀）の奏でる琴だった。直美は美津と再会する。

看護学校の面々の「洋髪」が注目された。また、ワケありな様子の多江にネットも反応した。

Xには「それぞれの洋髪、よいね」「りんちゃん、前髪あり姿かわいい」「美津のお琴の演奏」「りんさんもシマケンに会うと嬉しそうだな」「シマケンに相談するりんちゃん やりたいことができないシマケン？」「はよシマケンと絡め直美w」「環ちゃんが成長してるー」「直美さんも母上には敵わないか」「ここで直美さんが『母』なるものと触れあうのね」「いくちゃんなんかあるな」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。