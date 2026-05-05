髙峰じゅり、唯一無二のボーイッシュな色気。『FLASH』で赤裸々な恋愛観とグラビアを語る
上戸彩がグラビアで魅せる表紙＆巻頭10P！ 大槻理子、森脇梨々夏、蓬莱舞、安藤笑、髙峰じゅり、≠ME 尾木波菜掲載の『FLASH』は4月28日(火)発売
恋愛遍歴が話題のグラドル・髙峰じゅり『FLASH』で蠱惑的なグラビアを見せた！
レズビアンであることを公表し、自身の恋愛遍歴を赤裸々に明かして注目を集める髙峰じゅりが『FLASH』に登場した。
持ち前のボーイッシュなルックスに、挑発的な視線を絡めた印象的なグラビアを展開。インタビューでは、自身のリアルな恋愛経験を背景に、今作のコンセプトに込めた想いを深く語っている。彼女にしか表現できない、独自の魅力が詰まった一冊だ。
【プロフィール】
髙峰じゅり（たかみね・じゅり）
22歳 2003年12月9日生まれ 滋賀県出身
T160・B97 W63 H100
2023年、グラビアデビュー。2025年、ヤングジャンプ主催の「ギャルコン25」ベスト８に選ばれるなど、注目を集める。レズビアンであることを公表しており、これまでの恋愛遍歴がバラエティ番組で話題に。
そのほか最新情報は、公式X（@Takamine_Juri）、公式Instagram（@takamine_juri）にて
【クレジット】
髙峰じゅり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎西條彰仁